Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/6/2026 - Trực tiếp XSTN 25/6

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 25/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 25/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/6/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 25/6/2026

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- XSTN 18/6/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 795785 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 18/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026.

- XSTN 11/6/2026

Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 423392 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 11/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/6/2026.

- XSTN 4/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 4/6/2026 với giải đặc biệt là 936713 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 4/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 4/6/2026.

- XSTN 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng như sau:

XSTN 28/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 28/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách rời, không chắp vá và không có dấu hiệu tẩy xóa.

- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An và Bình Phước thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang thực hiện quay số mở thưởng.

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