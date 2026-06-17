Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/6/2026 - XSST 17/6

XSST 17/6. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 17/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/6/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 17/6/2026

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- XSST 10/6/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) ngày 10/6/2026 có giải đặc biệt là 712879 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSST 10/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/6/2026.

- XSST 3/6/2026

Kết quả xổ số ngày 3/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng có giải đặc biệt là 686457 và các hạng giải khác như sau:

XSST 3/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 3/6/2026.

- XSST 27/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công bố kết quả xổ số ngày 27/5/2026 với giải đặc biệt là 094538 và các hạng giải khác như sau:

XSST 27/5, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 27/5/2026.

- XSST 20/5/2026

Kết quả xổ số ngày 20/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng như sau:

XSST 20/5, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 20/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Nơi lĩnh thưởng XSST

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Địa chỉ: Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, P. Phú Lợi, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0299 3822602.

Fax: 0299 3821488.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước, Long An sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

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