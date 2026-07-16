Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/7/2026 - XSMT 16/7/2026

Kết quả XSMT hôm nay thứ 5 ngày 16/7/2026

Xổ số miền Trung hôm nay ngày 16/7/2026 được quay vào lúc 17h15. KQXSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- XSMT ngày 15/7/2026

Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/7/2026 vào thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/7/2026.

- Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/7/2026

Kết quả XS MT ngày 14/7/2026 vào thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/7/2026.

- Kết quả XSMT ngày 13/7/2026

XS miền Trung ngày 13/7/2026 vào thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: XSKT Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ được quay thưởng.

- Thứ Ba: Lịch quay số mở thưởng sẽ do Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Kỳ quay số sẽ được tổ chức bởi Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Sẽ đến lượt Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay số.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ thực hiện mở thưởng.

Thời gian trả thưởng

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả tiền thưởng cho người trúng trong thời gian không quá 05 ngày làm việc theo quy định.

Trong trường hợp tờ vé phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc thanh toán sẽ được tạm hoãn. Giải thưởng chỉ được chi trả sau khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận và hoàn tất quá trình xử lý theo quy định.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể làm thủ tục lĩnh giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc đại lý được ủy quyền chi trả, tùy theo hình thức nhận thưởng mong muốn.

Nếu nhận tiền tại đại lý vé số, quá trình đổi thưởng thường diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, người lĩnh thưởng sẽ phải trả phí dịch vụ, mức phí phổ biến khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy từng đơn vị.

Trong khi đó, lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết sẽ giúp người trúng nhận đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả phí đổi thưởng, phù hợp với những giải có giá trị lớn.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.