Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/7/2026 - XSMN 14/7/2026

Kết quả XSMT hôm nay thứ 3 ngày 14/7/2026

Xổ số miền Trung hôm nay ngày 14/7/2026 được quay vào lúc 17h15. KQXSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: XSKT Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Lịch mở thưởng sẽ thuộc về Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Kỳ quay sẽ được thực hiện bởi Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đến lượt Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ cùng quay số.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ là các đơn vị thực hiện mở thưởng cuối tuần.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt: 01 giải duy nhất với giá trị 2 tỷ đồng, dành cho vé trùng đủ 6 chữ số.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng dành cho vé trùng 5 chữ số theo cơ cấu giải.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải có giá trị 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng cho vé trùng 4 chữ số.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng khi trùng 3 chữ số.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng dành cho vé trùng 2 chữ số.

- Giải phụ đặc biệt: Gồm 09 giải, mỗi giải 50 triệu đồng dành cho vé chỉ sai 1 chữ số đầu tiên so với giải Đặc biệt.

- Giải khuyến khích: Có 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở các vị trí còn lại (không bao gồm hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng mỗi ngày theo lịch của các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp từ khoảng 17h15 trên các đài truyền hình địa phương.

- Ngoài cách xem trên truyền hình, người chơi còn có thể nhận kết quả qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài. Lưu ý, hình thức này sẽ tính cước theo quy định của nhà mạng.

- Để tra cứu kết quả miễn phí và nhanh chóng, bạn có thể theo dõi trên vtcnews.vn, nơi cập nhật XSMT đầy đủ ngay sau khi kỳ quay kết thúc.

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