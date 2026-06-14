Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/6/2026 - XSKT 14/6

XSKT 14/6. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 14/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSKT 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/6/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14/6/2026
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- XSKT 7/6/2026
Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng có giải đặc biệt là 327574 và các hạng giải khác như sau:
- XSKT 31/5/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng ngày 31/5/2026 như sau:
- XSKT 24/5/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum công bố kết quả xổ số ngày 24/5/2026 với giải đặc biệt là 179833 và các hạng giải khác như sau:
- XSKT 17/5/2026
Kết quả xổ số Kon Tum (XSKT) ngày 17/5/2026 có giải đặc biệt là 457888 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSKT
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Thứ 2: XSMT do đài Phú Yên, Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 3: XSMT do đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 4: XSMT do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 5: XSMT do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 7: XSMT do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMT do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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