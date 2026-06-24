Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/6/2026 - Trực tiếp XSCT 24/6

Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/6/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 24/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 24/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/6/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 24/6/2026

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- XSCT 17/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 17/6/2026 như sau:

XSCT 17/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 17/6/2026.

- XSCT 10/6/2026

Kết quả xổ số ngày 10/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 364957 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 10/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 10/6/2026.

- XSCT 3/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 3/6/2026 với giải đặc biệt là 783481 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 3/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 3/6/2026.

- XSCT 27/5/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 27/5/2026 có giải đặc biệt là 007940 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 27/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 27/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, dành cho các vé sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Xổ số Cần Thơ quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSCT do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Tư hàng tuần.

Trúng xổ số Cần Thơ nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng vé số Cần Thơ là bao lâu?

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay thưởng. Nếu để quá thời hạn này, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

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