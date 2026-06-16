Joyoung Việt Nam giúp tái hiện ký ức sữa đậu nành ba miền chỉ bằng một nút bấm

(VTC News) -

Joyoung Việt Nam cùng đại sứ thương hiệu Thu Nhi đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tái hiện những hương vị sữa đậu nành quen thuộc của người Việt theo cách hiện đại hơn.

Thông qua chiến dịch “Sữa hạt xưa và nay”, thương hiệu mong muốn khơi gợi ký ức tuổi thơ, đồng thời chứng minh rằng những giá trị truyền thống vẫn có thể được gìn giữ trọn vẹn trong nhịp sống hiện đại nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.

Tái hiện ký ức theo cách mới

Dù lớn lên ở thành thị hay nông thôn, nhiều người Việt vẫn có chung ký ức về những ly sữa đậu nành nóng hổi được thưởng thức vào mỗi buổi sáng. Hương vị mộc mạc ấy không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn gắn liền với những khoảnh khắc gia đình, tuổi thơ và sự chăm sóc của người thân.

Chính sự kết nối cảm xúc sâu sắc đó đã tạo nên giá trị đặc biệt cho thông điệp “Chỉ một Joyoung trọn vị truyền thống” mà thương hiệu theo đuổi trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam.

Xuất phát từ mong muốn gìn giữ những ký ức đẹp ấy, Joyoung Việt Nam đã phối hợp cùng đại sứ thương hiệu Thu Nhi triển khai chiến dịch “Sữa hạt xưa và nay”. Chiến dịch không chỉ là lời tri ân dành cho một thức uống đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt mà còn là nỗ lực kết nối truyền thống với cuộc sống hiện đại.

Đại sứ Thu Nhi cùng Joyoung Việt Nam truyền cảm hứng về món sữa hạt quen thuộc và giàu dinh dưỡng cho người dùng tại Việt Nam.

Chia sẻ về trải nghiệm cá nhân, Thu Nhi cho biết: “Tuổi thơ của tôi gắn liền với những ly sữa đậu nành nóng hổi mà mẹ thường mua cho sau giờ học. Vị ngọt dịu và hương thơm đặc trưng ấy đã trở thành một phần ký ức rất đẹp, theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành”.

Sự giao thoa giữa ký ức truyền thống và công nghệ hiện đại đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng yêu bếp. Chỉ trong thời gian ngắn triển khai, chiến dịch “Sữa hạt xưa và nay” đã thu hút hơn 10.000 lượt tương tác, ghi nhận hơn 6 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã

Đặc biệt, hàng trăm câu chuyện tuổi thơ liên quan đến những ly sữa đậu nành quen thuộc cũng được người dùng chia sẻ rộng rãi.

Giữ ký ức dễ hơn nhờ công nghệ

Trong khuôn khổ chiến dịch, Thu Nhi đã trực tiếp thử nghiệm và giới thiệu nhiều công thức sữa hạt mang đậm dấu ấn vùng miền trên các kênh truyền thông của Joyoung.

Từ sữa đậu nành lá dứa đậm đà theo phong cách miền Bắc, phiên bản thanh nhẹ đặc trưng của miền Trung cho đến sữa đậu xanh đường phèn ngọt dịu chuẩn vị miền Nam, tất cả đều được tái hiện một cách dễ dàng với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.

Thu Nhi chia sẻ: “Tôi đã thử nhiều công thức khác nhau và kết quả đều rất thành công. Hương vị thơm ngon không hề thua kém những ly sữa được bán ngoài hàng, trong khi việc chế biến lại đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều”.

Theo Joyoung Việt Nam, công nghệ không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm nấu nướng mà còn góp phần gìn giữ những giá trị ẩm thực truyền thống trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn.

Nếu như trước đây, để làm một mẻ sữa đậu nành đúng chuẩn, người nội trợ phải trải qua nhiều công đoạn thì nay toàn bộ quy trình đó có thể được rút gọn chỉ bằng một nút bấm, giúp các gia đình có thể thưởng thức ly sữa thơm ngon mỗi ngày.

Với quy trình nấu và tự động làm sạch tân tiến, người dùng dễ dàng có được món sữa hạt quen thuộc chỉ với một nút bấm trên sản phẩm của Joyoung.

Là thương hiệu tiên phong phát minh máy nấu sữa đậu nành từ năm 1994, Joyoung sở hữu nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe gia đình thông qua dinh dưỡng từ thực vật.

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu tiếp tục khẳng định vị thế với các dòng máy nấu sữa hạt được trang bị công nghệ tiên tiến, đồng thời được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dùng hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là công nghệ giảm ồn thông minh, giúp quá trình chế biến diễn ra êm ái hơn, không làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của gia đình. Bên cạnh đó, tính năng tự động vệ sinh sau khi hoàn thành quá trình nấu cũng mang đến sự tiện lợi đáng kể, đặc biệt phù hợp với những người bận rộn nhưng vẫn mong muốn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Thông qua chiến dịch “Sữa hạt xưa và nay”, Joyoung Việt Nam không chỉ mang đến những giải pháp gia dụng hiện đại mà còn góp phần khơi gợi và gìn giữ những giá trị truyền thống trong đời sống gia đình.