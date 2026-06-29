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Xuất bản ngày 29/06/2026 06:18 AM
Xuất bản ngày 29/06/2026 06:18 AM

Ji Chang Wook chiếm trọn spotlight, dàn sao quốc tế đổ bộ LHP châu Á Đà Nẵng

Lê Chi
Lê Chi
(VTC News) -

Sự xuất hiện của tài tử Ji Chang Wook cùng dàn sao quốc tế như Jung Il Woo, Jane Seymour... tại LHP châu Á Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Tối 28/6, thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) quy tụ nhiều ngôi sao điện ảnh trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Tối 28/6, thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) quy tụ nhiều ngôi sao điện ảnh trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Ji Chang Wook xuất hiện với bộ suit đen tối giản kết hợp áo satin, ghi điểm bởi vẻ lịch lãm cùng nụ cười thân thiện. Đây là lần đầu ngôi sao Hoàng hậu Ki tham dự DANAFF và cũng là một trong những gương mặt được khán giả chờ đợi nhất trên thảm đỏ năm nay. Ngoài lễ khai mạc, anh sẽ tham dự chương trình Korean Film Night diễn ra tối 29/6.

Ji Chang Wook xuất hiện với bộ suit đen tối giản kết hợp áo satin, ghi điểm bởi vẻ lịch lãm cùng nụ cười thân thiện. Đây là lần đầu ngôi sao Hoàng hậu Ki tham dự DANAFF và cũng là một trong những gương mặt được khán giả chờ đợi nhất trên thảm đỏ năm nay. Ngoài lễ khai mạc, anh sẽ tham dự chương trình Korean Film Night diễn ra tối 29/6.

Jung Il Woo lịch lãm trong bộ tuxedo đen khi sánh bước cùng ê-kíp phim hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ". Nam diễn viên liên tục vẫy tay chào khán giả và cho biết rất yêu mến con người, văn hóa Việt Nam, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác điện ảnh giữa hai nước.

Jung Il Woo lịch lãm trong bộ tuxedo đen khi sánh bước cùng ê-kíp phim hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ". Nam diễn viên liên tục vẫy tay chào khán giả và cho biết rất yêu mến con người, văn hóa Việt Nam, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác điện ảnh giữa hai nước.

Jane Seymour, minh tinh Hollywood nổi tiếng với loạt phim James Bond và Somewhere in Time, xuất hiện nổi bật trong thiết kế đầm ánh kim đính sequin. Bà tham dự DANAFF với tư cách khách mời danh dự quốc tế và sẽ có các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất.

Jane Seymour, minh tinh Hollywood nổi tiếng với loạt phim James Bond và Somewhere in Time, xuất hiện nổi bật trong thiết kế đầm ánh kim đính sequin. Bà tham dự DANAFF với tư cách khách mời danh dự quốc tế và sẽ có các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất.

Tài tử Park Sung Woong tiếp tục trở lại DANAFF năm thứ hai liên tiếp. Nam diễn viên Hàn Quốc lựa chọn vest đen lịch lãm và chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, nhất là các món ăn như phở.

Tài tử Park Sung Woong tiếp tục trở lại DANAFF năm thứ hai liên tiếp. Nam diễn viên Hàn Quốc lựa chọn vest đen lịch lãm và chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, nhất là các món ăn như phở.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và dàn diễn viên "Mưa đỏ". Chị cho biết DANAFF là cơ hội quý để những người làm điện ảnh Việt Nam giao lưu, học hỏi từ các đồng nghiệp quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh trong nước.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và dàn diễn viên "Mưa đỏ". Chị cho biết DANAFF là cơ hội quý để những người làm điện ảnh Việt Nam giao lưu, học hỏi từ các đồng nghiệp quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh trong nước.

Êkíp phim Bẫy tiền với đạo diễn Oscar Dương, diễn viên Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát.

Êkíp phim Bẫy tiền với đạo diễn Oscar Dương, diễn viên Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát.

Thảm đỏ DANAFF IV còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Như Quỳnh và NSND Hoàng Cúc, tạo nên bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt Nam bên cạnh dàn khách mời quốc tế.

Thảm đỏ DANAFF IV còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Như Quỳnh và NSND Hoàng Cúc, tạo nên bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt Nam bên cạnh dàn khách mời quốc tế.

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