Ji Chang Wook chiếm trọn spotlight, dàn sao quốc tế đổ bộ LHP châu Á Đà Nẵng

Ji Chang Wook xuất hiện với bộ suit đen tối giản kết hợp áo satin, ghi điểm bởi vẻ lịch lãm cùng nụ cười thân thiện. Đây là lần đầu ngôi sao Hoàng hậu Ki tham dự DANAFF và cũng là một trong những gương mặt được khán giả chờ đợi nhất trên thảm đỏ năm nay. Ngoài lễ khai mạc, anh sẽ tham dự chương trình Korean Film Night diễn ra tối 29/6.