Fan vây kín Ji Chang Wook ở Đà Nẵng, gây tranh cãi vì hành động quá khích
Hàng trăm người hâm mộ vây kín sân bay Đà Nẵng để chào đón Ji Chang Wook trong đêm, nhưng một hành động quá khích của fan gây tranh cãi.
Mỹ nhân từng 'gây bão' truyền thông tại World Cup 16 năm trước giờ ra sao?
Tại World Cup 2010, người đẹp Larissa Riquelme từng trở thành hiện tượng toàn cầu khi lọt vào ống kính với vẻ ngoài nóng bỏng.
Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất màn ảnh'
Từng là ngôi sao của loạt bộ phim nổi tiếng, nam diễn viên này quyết định lựa chọn cuộc sống mới khi "bỏ phố về quê" vì vướng nhiều ồn ào.
Ji Chang Wook chiếm trọn spotlight, dàn sao quốc tế đổ bộ LHP châu Á Đà Nẵng
Sự xuất hiện của tài tử Ji Chang Wook cùng dàn sao quốc tế như Jung Il Woo, Jane Seymour... tại LHP châu Á Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Hàn Quốc lập ủy ban điều tra thất bại của ĐTQG ở World Cup 2026
Sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, chính phủ Hàn Quốc quyết định tiến hành cuộc cải tổ đối với hệ thống quản lý bóng đá nước này.
Bị nghi phá kịch bản cố tình hòa Áo, ngôi sao Algeria lên tiếng
Tiền đạo Riyad Mahrez của đội tuyển Algeria đáp trả ý kiến cho rằng anh phá vỡ kịch bản đội nhà cố tình hòa Áo ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.
Mỹ - Iran ngừng tập kích, nối lại đàm phán tại Qatar
Mỹ và Iran thỏa thuận tạm dừng mọi hoạt động quân sự, đồng thời lên kế hoạch gặp nhau tại Qatar vào ngày 30/6 để giải quyết bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz.
Ông Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi, thừa nhận bóng đá Hàn Quốc sa sút
Ông Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi công khai trước truyền thông và người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6: Vùng núi có nơi mưa to đến rất to
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6: Nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn, vùng núi có nơi mưa to đến rất to, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết ngày giờ, kết quả 104 trận đấu của 48 đội tuyển diễn ra tại Mỹ, Mexico, Canada.
Dự báo thời tiết 29/6: Miền Bắc mưa to và dông, vùng mưa tập trung ở 8 tỉnh
Ngày 29/6, miền Bắc bước vào đợt mưa to và dông, có nơi trên 300mm, vùng mưa tập trung ở 8 tỉnh, đề phòng mưa cường độ lớn.
Thắng Nam Phi 1-0 ở phút 90+2, Canada vào vòng 1/8 World Cup 2026
Đội tuyển Canada giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 (vòng 16 đội) sau khi đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0.
Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?
Một câu đố ngắn nhưng đủ khiến nhiều người phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời.
Khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV
Tối 28/6, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khai mạc với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới".
Tuyển Hàn Quốc thảm bại ở World Cup, HLV Hong Myung-bo từ chức ngay lập tức
HLV ĐT Hàn Quốc, Hong Myung-bo, đã tuyên bố từ chức vào Chủ Nhật, một ngày sau khi đội tuyển nước này bị loại khỏi World Cup 2026.
Khen thưởng nam sinh lớp 12 liều mình lao xuống biển cứu bé gái bị sóng cuốn
Nam sinh lớp 12 ở xã Cửa Tùng (Quảng Trị) được chính quyền địa phương khen thưởng sau hành động không ngại hiểm nguy, lao xuống biển cứu bé gái bị sóng cuốn ra xa.
HLV Áo phủ nhận cố tình hòa Algeria để loại Iran
Huấn luyện viên Ralf Rangnick khẳng định đội tuyển Áo không "thỏa thuận" chia điểm với Algeria để 2 đội cùng vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
Diễn viên Táo quân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi
Diễn viên Thái Dương cho biết anh và bạn gái Ngọc Ánh dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2026.
Bình luận