Jayden Adams qua đời: CĐV bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc đau lòng ở World Cup

(VTC News) -

Video: Jayden Adams ngồi một mình trong khi các đồng đội ăn mừng. (Nguồn: @beinsportsusa/TikTok)

Ngày 11/7, tiền vệ Jayden Adams của đội tuyển Nam Phi được xác nhận đã qua đời chỉ vài tuần sau khi thi đấu tại World Cup 2026. Chỉ vài giờ sau khi thông tin được công bố, đoạn video ghi lại khoảnh khắc đội tuyển Nam Phi ăn mừng bất ngờ được chia sẻ rộng rãi.

Trong khi toàn đội Nam Phi tưng bừng ăn mừng trong phòng thay đồ sau khi giành quyền vào vòng 32 đội (vòng 1/16), Adams vẫn ngồi yên một mình với ánh mắt xa xăm. Các đồng đội hát, nhảy múa và hò reo, còn anh hầu như không ngẩng đầu lên.

Đây vốn chỉ được xem là một màn ăn mừng quen thuộc sau chiến thắng của đội bóng. Tuy nhiên, sau khi tiền vệ này qua đời, nhiều người cho rằng khoảnh khắc ấy phần nào phản ánh quãng thời gian khó khăn mà anh phải trải qua.

Jayden Adams qua đời ở tuổi 25. (Ảnh: AP)

Các cơ quan truyền thông của Nam Phi, trong đó có Sunday World, đưa tin Adams được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Stellenbosch. Các nguồn tin cho biết nhà chức trách đang điều tra khả năng tiền vệ này tự sát. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức xác nhận nguyên nhân cái chết.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Adams cũng nhận tin dữ khi bà của anh, Marianna Adams, qua đời chỉ một ngày trước trận đấu gặp CH Séc. Dù chịu cú sốc tinh thần, Jayden sau đó vẫn ra sân và cống hiến hết mình dù đang phải chịu nỗi đau mất bà.

Sau trận hòa 1-1 đó, Nam Phi giành điểm đầu tiên tại World Cup, trước khi làm nên lịch sử với chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Ở trận đấu này, Adams được tung vào sân trong những phút cuối, góp phần giúp Nam Phi giành vé vào vòng 32 đội.

Tổng cộng, Jayden Adams đã có 15 lần khoác áo đội tuyển Nam Phi, ghi 2 bàn thắng, đóng góp 1 pha kiến tạo và hoàn thành giấc mơ được góp mặt tại một kỳ World Cup.