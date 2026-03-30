Iran xác nhận chỉ huy hải quân 'phụ trách phong toả eo biển Hormuz' thiệt mạng

Theo AFP, Iran hôm 30/3 xác nhận cuộc không kích của Israel khiến chỉ huy lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) thiệt mạng.

Một tuyên bố đăng trên trang Sepah News của lực lượng IRGC cho biết ông Alireza Tangsiri đã “không qua khỏi do vết thương nặng” sau cuộc tấn công diễn ra tuần trước.

Ông Alireza Tangsiri.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, trước đó thông báo rằng Israel đã giết chết Tangsiri, mô tả ông là “người trực tiếp chịu trách nhiệm cho chiến dịch" rải thủy lôi và phong tỏa eo biển Hormuz.

Kể từ khi xung đột bước sang tháng thứ hai, Iran được cho là đã áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với tuyến đường biển chiến lược này, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Tuyên bố của IRGC cho biết thêm ông Tangsiri đang tổ chức phòng thủ ven biển khi bị sát hại, và dù ông thiệt mạng, lực lượng này “sẽ không dừng lại cho đến khi kẻ thù bị tiêu diệt hoàn toàn”.

Ông là quan chức cấp cao mới nhất của Iran được Tehran xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị giết ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công vào ngày 28/2 và người đứng đầu bộ phận an ninh quyền lực của nước Cộng hòa Hồi giáo này, ông Ali Larijani, cũng đã thiệt mạng vào đầu tháng 3, cùng với hơn một chục nhân vật nổi bật khác.

Ông Katz cho biết các sĩ quan cấp cao của lực lượng hải quân cũng thiệt mạng trong cuộc không kích khiến ông Tangsiri tử vong, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Vào đầu tháng 3, ông Tangsiri từng tuyên bố sẽ “giáng những đòn mạnh nhất vào kẻ thù", đồng thời duy trì chiến lược đóng eo biển Hormuz. Ông Tangsiri là một trong những nhân vật cấp cao phục vụ lâu năm nhất trong lực lượng này và là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong Cộng hòa Hồi giáo.

Ông được bổ nhiệm vào năm 2018 để lãnh đạo lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Iran - đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa trong và ngoài nước.

Dưới sự lãnh đạo của ông, lực lượng hải quân của IRGC đã được tăng cường đáng kể.