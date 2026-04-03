Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích tàng hình F-35 thứ hai

Iran hôm 3/4 tuyên bố rằng quân đội nước này bắn hạ máy bay F-35 thứ hai của Mỹ ở miền trung Iran. Theo Mehr, phi công khó có khả năng sống sót.

Trước đó, hôm 2/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận 3 máy bay F-15E Strike Eagles bị bắn nhầm khi đang hỗ trợ chiến dịch Epic Fury trên bầu trời Kuwait. Bộ cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ và đối phó với máy bay Iran, tên lửa đạn đạo cũng như Drone, chiếc chiến đấu cơ Mỹ đã bị phòng không Kuwait bắn phải.

Trong tuyên bố hôm 31/3, CENTCOM khẳng định quân đội Mỹ đang đạt được “tiến bộ không thể phủ nhận” trong chiến dịch Epic Fury.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay F-35 thứ hai. (Ảnh minh hoạ)

Tư lệnh Brad Cooper nói: “Giờ ở tuần thứ 5 của chiến dịch, tôi đánh giá rằng chúng ta đang được tiến bộ không thể phủ nhận. Chúng ta không còn thấy hải quân của họ, không còn thấy máy bay của họ, cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không phần lớn đã bị phá huỷ”.

Iran tiếp tục tấn công Israel bằng tên lửa hôm 3/4. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố họ đã nhắm đến một số khu vực ở Tel Aviv và thành phố cảng Eilat bằng các tên lửa tầm xa.

CENTCOM khởi động chiến dịch Epic Fury vào 28/2 với các đòn tấn công nhằm phá huỷ các hệ thống an ninh của Iran, tập trung vào các địa điểm “là mối đe doạ trực tiếp”. Từ đó, lực lượng Mỹ triển khai các tàu sân bay năng lượng hạt nhân, tàu ngầm năng lượng hạt nhân, khu trục hạm tên lửa dẫn đường, các tàu tiếp tế và tàu tiếp dầu đến khu vực.

Đối với hoạt động trên không, CENTCOM triển khai các máy bay ném bom B-1, máy bay ném bom tàng hình B-2 cùng với hàng loạt chiến đấu cơ, bao gồm F-15, F-16, F-18 và các chiến đấu cơ tàng hình như F-22 và F-35.

Việc quân đội Iran tuyên bố bắn hạ chiếc F-35 thứ hai, nếu được xác nhận, rất đáng chú ý vì loại áy bay này là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất trên thế giới và là biểu tượng của năng lực không quân Mỹ.

Chương trình F-35 có giá trị khoảng 450 triệu USD cho đến nay. F-35 được thiết kế để tránh bị radar phát hiện và hoạt động sâu bên trong những khu vực có phòng không dày đặc. Một máy bay có khả năng tàng hình như vậy mà bị tấn công sẽ đặt ra những câu hỏi về việc liệu có phải các đối thủ đã gia tăng năng lực phát hiện các máy bay như vậy hay không.