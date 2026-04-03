Khoảnh khắc cây cầu lớn nhất ở Iran sụp đổ

Cầu B1 gần thủ đô Tehran của Iran đổ sập trong tích tắc.

Cầu vượt B1, tuyến đường huyết mạch nối thủ đô Tehran của Iran với thành phố Karaj ở phía tây được coi là cây cầu cao nhất ở Trung Đông và mới chỉ được khánh thành vào đầu năm nay. Theo trang tin Iran International, đài truyền hình nhà nước Iran từng đưa ra cảnh báo về khả năng trả đũa từ phía Mỹ và quân đội nước này xác định nhiều cây cầu ở quốc gia Trung Đông đều là mục tiêu bị tấn công.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải video ghi lại cảnh cột khói và mảnh vỡ khổng lồ sau khi cầu B1 ở thành phố Karaj tại tỉnh Alborz, cách thủ đô Tehran khoảng 35 km bị sập.

"Cây cầu lớn nhất ở Iran sụp đổ, không bao giờ được sử dụng nữa. Sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra! Đã đến lúc Iran phải đạt được thoả thuận trước khi quá muộn và không còn gì nữa cho một quốc gia vĩ đại có thể tồn tại", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Theo trang tin i24NEWS của Trung Đông, cuộc tấn công vào cây cầu nhằm mục đích cắt đứt đường tiếp tế máy bay không người lái và tên lửa cho đơn vị bắn phá của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ và Israel.

Cầu B1 nối Karaj với Tehran bị Mỹ ném bom cắt đứt. (Ảnh: X)

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết cây cầu bị tấn công hai lần, cách nhau khoảng một giờ, gây thương vong cho dân thường. "Cách đây vài phút, kẻ thù Mỹ lại một lần nữa nhắm mục tiêu vào cầu B1 ở Karaj", bản tin cho biết, đồng thời lưu ý cuộc tấn công đầu tiên khiến hai thường dân thiệt mạng.

Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được cho là đã xác định một số cây cầu ở các quốc gia đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông là mục tiêu tiềm năng, bao gồm cơ sở hạ tầng ở Kuwait, Ả Rập Xê-út, Bahrain, Abu Dhabi và khu vực Jordan-Bờ Tây.

Về phía Israel, quân đội nước này nhấn mạnh họ không liên quan đến cuộc tấn công. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông chưa đưa ra bình luận.