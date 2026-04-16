Hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tạo xung lực cho sự phát triển của mỗi nước

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, diễn đàn không chỉ là dịp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống gần 50 năm - mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình cảm chân thành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới thiệu với các doanh nghiệp về tình hình phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đã nêu 3 thế mạnh của Việt Nam đó là, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là một quốc gia ổn định, thân thiện, an toàn; điểm đến đầu tư hấp dẫn; trung tâm sản xuất năng động và nền kinh tế có mức độ hội nhập cao.

Quy mô nền kinh tế năm 2025 của Việt Nam ước đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN. Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, với tổng vốn FDI thu hút luỹ kế đạt khoảng 530 tỷ USD, trong đó năm 2025 Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định và bền vững của dòng vốn đầu tư quốc tế với tổng vốn đăng ký đạt trên 38,4 tỷ USD.

Đặc biệt, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng hấp dẫn và cạnh tranh. Về khuôn khổ pháp luật, chỉ tính riêng trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật quan trọng, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh hơn. Vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giúp mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức từ toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kết quả trên có được trước hết là nhờ Việt Nam luôn duy trì được môi trường chính trị - xã hội ổn định, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

“Trong giai đoạn phát triển mới, chúng tôi xác định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao ở khu vực châu Á; một đối tác chiến lược, một mắt xích quan trọng và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Việt Nam không chỉ tham gia, mà sẽ chủ động tham gia ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị; Việt Nam không chỉ sản xuất, mà còn đổi mới sáng tạo, thiết kế và làm chủ công nghệ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng điểm lại mối quan hệ hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và hướng tới phát triển bền vững; tuy nhiên, quy mô và kết quả hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt khoảng 2 tỷ USD.

Phát huy vai trò của nghị viện trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất một số định hướng lớn trong thời gian tới, đó là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trong đó có kênh hợp tác nghị viện; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn chính sách, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác toàn diện.

Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, du lịch coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai nước cần phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau như: công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics; các lĩnh vực mới, mang tính chiến lược như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cần chú trọng phát triển các hành lang vận tải và kết nối chuỗi cung ứng giữa hai khu vực. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp hai nước nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

“Phát huy vai trò của nghị viện trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc thực hiện các cam kết hợp tác, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước. Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất và hiệu quả hơn; tạo xung lực cho sự phát triển của mỗi nước; đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, việc duy trì hợp tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Trong bối cảnh này, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là hai nền kinh tế năng động, phát triển nhanh trong khu vực. Quan hệ song phương hai nước cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, quan hệ hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn cả các khía cạnh chính trị và chiến lược.

Đại diện Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy có nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, công nghệ và đặc biệt là ngành công nghiệp Halal, góp phần nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, làm sâu sắc hơn nữa và mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 40 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đầu tư vào Việt Nam. Thực tế này cho thấy, ngày càng có nhiều các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam cũng như tiềm năng mở rộng đầu tư đáng kể theo cả hai chiều.

Tọa đàm hôm nay có sự hiện diện của một số nhà đầu tư và đại diện các công ty hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước. Những bước đi quan trọng này sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác về thể chế và mở đường cho đầu tư, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.