Honda UC3 hút khách, giá tại Việt Nam chỉ bằng gần một nửa so với Thái Lan

(VTC News) -

Sau ít ngày mở bán, Honda UC3 bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực tại nhiều đại lý. Dù thuộc nhóm xe máy điện có giá cao trên thị trường, mẫu xe này vẫn thu hút lượng khách đến xem và trải nghiệm.

Theo khảo sát tại một số HEAD và cửa hàng xe máy ở Hà Nội, TP.HCM và Bắc Ninh, sự quan tâm dành cho Honda UC3 đang ở mức khá cao. Một đại lý tại TP.HCM cho biết lượng khách tìm hiểu xe đến từ cả những người đã theo dõi sản phẩm từ trước lẫn khách hàng mới.

"Khách đều hứng thú khi trải nghiệm và sử dụng xe", đại diện một cửa hàng chia sẻ.

Honda UC3 được bàn giao tại cửa hàng ở Bắc Ninh và TP.HCM. (Ảnh: NVCC)

Anh Dương, nhân viên một cửa hàng xe Honda trên đường Võ Thị Sáu (TP.HCM), cho biết ngay từ ngày mở bán 26/6, đại lý đã bàn giao nhiều xe Honda UC3.

Theo anh, do một số phiên bản màu "cháy hàng" nên nhiều người đến xem sau đó đã chọn đặt cọc để chờ nhận xe. Trong đó, phiên bản màu đen nhận được nhiều sự quan tâm nhất nhờ thiết kế mạnh mẽ và phù hợp với nhiều nhóm người dùng.

Các phiên bản màu sắc của Honda UC3: Xanh ngọc trai Tahiti, Trắng ngọc trai, Đen thiên thạch. (Ảnh: NVCC)

Thực tế này phần nào trái ngược với lo ngại ban đầu khi Honda UC3 được công bố với giá niêm yết 78,5-79,9 triệu đồng - mức thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc xe máy điện chính hãng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu mở bán, Honda triển khai chương trình ưu đãi giảm trực tiếp 22 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 56,5-57,9 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá này khiến UC3 trở nên cạnh tranh hơn đáng kể.

Honda UC3 tại Việt Nam lại có giá thuộc nhóm thấp nhất so với nhiều thị trường khác. (Ảnh: HVN)

Tại Thái Lan, Honda UC3 được niêm yết ở mức 132.600 baht, tương đương khoảng 105 triệu đồng. Như vậy, với mức giá ưu đãi hiện nay tại Việt Nam, khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng một nửa số tiền so với người mua tại Thái Lan để sở hữu cùng mẫu xe. Ngay cả khi chương trình ưu đãi kết thúc và giá bán quay về mức niêm yết, UC3 tại Việt Nam vẫn rẻ hơn đáng kể.

Bộ sạc của xe tại Việt Nam là loại 1.200W thay vì 450W như ở Thái Lan, đạt chuẩn quốc tế CHAdeMO giúp sạc nhanh 0 - 100% trong khoảng 4 giờ và 20 - 80% trong khoảng 2 giờ.

Honda cho biết phí sạc pin là 7.020 VNĐ/điểm sạc. (Ảnh: HVN)

Một trong những yếu tố giúp Honda UC3 thu hút sự quan tâm là định vị ở phân khúc cao cấp, thay vì cạnh tranh như một mẫu xe máy điện phổ thông. Xe được trang bị mô tơ điện công suất tối đa khoảng 6 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h và khả năng tăng tốc tương đương xe xăng 160cc. Bộ pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc.

Bên cạnh đó, UC3 sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync hỗ trợ định vị và nghe gọi qua Bluetooth, hệ thống Smart Key, phanh tái sinh, phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái, chế độ hỗ trợ lùi, cốp 26 lít và cổng sạc USB-C. Danh mục trang bị này cho thấy Honda hướng UC3 tới nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm công nghệ và sự tiện dụng.

Người dùng nhận xe Honda UC3. (Ảnh: HVN)

Việc khách hàng sẵn sàng đặt cọc và chờ nhận xe cho thấy dù giá bán không thấp, Honda UC3 vẫn đang tạo được sức hút nhất định nhờ thương hiệu, trang bị và mức giá được đánh giá là hấp dẫn hơn so với nhiều thị trường trong khu vực.