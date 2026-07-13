Hơn 3.500 vận động viên nhí hội tụ tại The Goooal Cup By Goldgi 2026

(VTC News) -

Ngày hội quy mô lớn dành cho những cột mốc đầu đời của trẻ

Trong những năm đầu đời, mỗi lần trẻ biết lật, biết bò hay chập chững bước đi đều được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển. Từ ý tưởng đó, Goldgi tổ chức The GOOOAL CUP by Goldgi với thông điệp “Từ bước chân nhỏ, chinh phục thế giới lớn”, hướng đến việc tạo ra không gian để các gia đình cùng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên con.

Lấy cảm hứng từ bầu không khí của các giải bóng đá, khu vực tổ chức được thiết kế như một sân vận động thu nhỏ với đường đua, khu vực cổ vũ, sân khấu trao giải và nhiều hoạt động tương tác dành cho trẻ nhỏ.

Khu vực thi đấu The GOOOAL CUP by Goldgi 2026 của các vận động viên nhí và gia đình tham dự.

Tên gọi The GOOOAL CUP cũng gợi liên tưởng đến khoảnh khắc khán giả hò reo khi một bàn thắng được ghi. Theo ban tổ chức, hình ảnh này được sử dụng như một phép ẩn dụ cho niềm vui của cha mẹ mỗi khi con hoàn thành thêm một cột mốc phát triển đầu đời.

Diễn ra trong hai ngày, chương trình thu hút hơn 3.500 vận động viên nhí từ 7 đến 36 tháng tuổi tham gia năm bảng thi đấu, được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển vận động của trẻ.

Không khí tại sự kiện ghi nhận nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Có em bé hào hứng bò thẳng về đích, có bé dừng lại giữa đường để tìm bố mẹ, trong khi nhiều em mải mê khám phá đồ chơi hay tương tác với những bạn nhỏ khác. Chính những phản ứng tự nhiên ấy tạo nên nét riêng của ngày hội, khi mọi chuyển động đều được gia đình cổ vũ bằng tiếng cười và những tràng vỗ tay.

Những khoảnh khắc vô cùng dễ thương của các vận động viên nhí và sự cổ vũ nhiệt tình của người thân trên đường đua The GOOOAL CUP.

Bên cạnh các nội dung vận động, chương trình còn bố trí khu vực trải nghiệm sản phẩm, tư vấn chăm sóc trẻ, trò chơi tương tác, check-in và chụp ảnh lưu niệm dành cho các gia đình.

Theo ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng và quà tặng của chương trình khoảng 200 triệu đồng, đồng thời toàn bộ vận động viên đăng ký hợp lệ đều nhận quà tham gia.

Từ sân chơi cộng đồng đến hành trình đồng hành cùng trẻ nhỏ

Theo đại diện Goldgi, chương trình được xây dựng với mong muốn khuyến khích trẻ vận động tự nhiên và tạo thêm cơ hội để cha mẹ đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Goldgi, cho biết mỗi gia đình đều có cách ghi nhớ riêng về lần đầu con biết lật, biết bò hay chập chững bước đi.

“Chúng tôi mong The GOOOAL CUP trở thành nơi các gia đình cùng lưu giữ những ký ức đẹp trong hành trình lớn lên của con. Điều đáng nhớ không phải em bé nào về đích trước, mà là sự đồng hành, động viên của cha mẹ trong từng bước phát triển”, ông Tuấn chia sẻ.

The GOOOAL CUP by Goldgi 2026 – nơi cảm xúc vỡ oà khi cùng con yêu chinh phục đường đua đầu đời.

The GOOOAL CUP cũng là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện “Signature in Motion – Khởi hành dịu êm” mà Goldgi triển khai tại TP.HCM trong tháng 7.

Nếu hội nghị khách hàng trước đó tập trung vào việc kết nối hệ thống phân phối và chia sẻ chiến lược phát triển, thì ngày hội vận động mở rộng thông điệp này tới các gia đình thông qua những chuyển động đầu đời của trẻ.

Theo đại diện thương hiệu, các hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới nhằm tạo thêm sân chơi phù hợp với trẻ nhỏ, đồng thời góp phần khuyến khích sự gắn kết giữa cha mẹ và con trong những năm đầu đời.

Khép lại hai ngày diễn ra chương trình, điều còn đọng lại không chỉ là những phần thưởng dành cho các em nhỏ mà còn là hàng nghìn khoảnh khắc gia đình cùng cổ vũ, động viên con hoàn thành những bước bò hay bước đi đầu tiên. Với nhiều phụ huynh, đó cũng là những ký ức khó quên trong hành trình trưởng thành của con.