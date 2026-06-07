Hơn 100 tác phẩm dự thi, Liên hoan phim ngắn TP.HCM tiếp sức nhà làm phim trẻ

(VTC News) -

Tối 6/6, lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ 2 diễn ra tại Nhà hát Thành phố. Với chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh", lễ khai mạc thu hút đông đảo giới làm phim và những bạn trẻ yêu phim ảnh tham dự. Sự kiện đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của TP.HCM trong việc hiện thực hóa các cam kết với UNESCO sau khi trở thành "Thành phố sáng tạo toàn cầu" trong lĩnh vực điện ảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh Liên hoan phim diễn ra vào thời điểm mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 -5/6/2026) và 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ.

"Trong bối cảnh đó, Liên hoan không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới", ông chia sẻ.

Ông khẳng định TP.HCM xác định điện ảnh là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương. Thành phố cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái điện ảnh, hỗ trợ nhân lực trẻ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, đưa TP.HCM trở thành trung tâm sáng tạo điện ảnh năng động của khu vực.

Đồng quan điểm, bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM chia sẻ rằng Liên hoan không chỉ là cuộc thi mà còn là dịp để các thế hệ đi trước truyền lửa cho lực lượng sáng tạo trẻ, từ đó bồi dưỡng thế hệ kế cận hùng hậu cho nền công nghiệp văn hóa nước nhà.

Những tiết mục tại đêm khai mạc.

Điểm nhấn quan trọng trong đêm khai mạc là nghi thức ra mắt bộ nhận diện và trang web chính thức của TP.HCM với vai trò Thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO. Logo lấy hình ảnh trung tâm là chữ H (viết tắt của TP.HCM) được tạo thành từ hai dải cuộn phim. Màu vàng tượng trưng cho sự sáng tạo nghệ thuật, còn màu xanh thể hiện sự hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Thanh nối chuyển màu tượng trưng cho sự kết nối khăng khít giữa con người, câu chuyện và điện ảnh.

Theo chia sẻ, bộ nhận diện này sẽ đồng hành cùng TP.HCM trong các hoạt động triển khai cam kết với UNESCO, tạo nền tảng kết nối cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước.

Năm nay, Liên hoan phim ngắn TP.HCM thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi ở các thể loại gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Để tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, Ban tổ chức đã mời đến Hội đồng nghệ thuật gồm những tên tuổi gạo cội.

Hội đồng nghệ thuật chấm giải tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ 2.

Khép lại lễ khai mạc, các đại biểu và khán giả đã cùng thưởng thức lại bộ phim ngắn dài 21 phút Người đàn bà ở trạm xe (đạo diễn Lê Chi Na) - tác phẩm xuất sắc giành giải nhất tại kỳ Liên hoan đầu tiên năm 2023.

Những ngày qua, trong khuôn khổ Liên hoan diễn ra nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa như Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tọa đàm Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình, hội thảo Vườn ươm tài năng điện ảnh (HCMC Short Film Lab), tập huấn ứng dụng AI trong làm phim và sáng kiến Kiến tạo điện ảnh trong học đường...

Từ nay đến lễ bế mạc vào tối ngày 8/6, Liên hoan phim sẽ mang đến chuỗi hoạt động sôi nổi bao gồm trình chiếu 46 tác phẩm dự thi tại các cụm rạp, triển lãm ảnh, giao lưu đoàn làm phim và workshop HCMC Short Form Film Lab 2026... Qua đó, sự kiện tiếp tục khẳng định sứ mệnh nâng tầm hội nhập và phát triển cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam.