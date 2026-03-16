Hoàn thành bầu cử, 34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23h ngày 15/3, tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%).

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới điểm bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội vào sáng 15/3. (Ảnh: Đắc Huy)

Trong đó, cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liêm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. Thống kê cũng cho thấy ở tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà), cử tri cao tuổi nhất là cụ Giàng Nủ Súa, 114 tuổi.

Thông tin với báo chí về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, dù thời gian không nhiều, cử tri rất đông trên phạm vi cả nước nhưng tiến độ cuộc bầu cử rất tích cực. Không khí của ngày bầu cử được cử tri trên cả nước tiến hành háo hức, sôi động.

Lãnh đạo Quốc hội khẳng định cuộc bầu cử rất thành công với kết quả tích cực. Đặc biệt, với những tỉnh có điều kiện đi lại còn khó khăn nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.

"Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 22/3 có thể công bố kết quả của cuộc bầu cử. Sau đó sẽ họp báo công khai với Nhân dân cả nước về kết quả lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với tinh thần rất tích cực để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4", Phó Chủ tịch Quốc nói.