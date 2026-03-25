Hoàn Mỹ đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật

Việc đưa vào hoạt động phòng mổ thông minh mới tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh tại Việt Nam.

Phòng mổ mới được xây dựng theo mô hình phòng mổ thông minh, tích hợp đồng bộ các thiết bị phẫu thuật hiện đại, hệ thống kiểm soát luồng khí, hệ thống theo dõi thời gian thực và các công cụ điều phối kỹ thuật số.

Phòng mổ được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, với trọng tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh. Hệ thống kiểm soát luồng khí tiên tiến góp phần giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, đồng thời duy trì môi trường phẫu thuật an toàn và ổn định.

Phòng mổ thông minh được trang bị các tính năng kết nối số, cho phép quan sát liên tục, chia sẻ kiến thức và phối hợp chuyên môn từ xa. Đây là nền tảng hỗ trợ đào tạo, cập nhật chuyên môn và thúc đẩy cải tiến liên tục trong thực hành lâm sàng trên toàn hệ thống Hoàn Mỹ.

Việc đưa vào hoạt động phòng mổ thông minh mới là một phần trong chiến lược đầu tư của Hoàn Mỹ nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, mở rộng năng lực chuyên môn và nâng cao chất lượng điều trị trên toàn hệ thống.