Hậu mãi 'chuẩn VinFast' khiến chủ xe bất ngờ: Nhanh, tận tâm và rất cầu thị

(VTC News) -

Hậu mãi “vượt chuẩn” khiến khách hàng ngỡ ngàng

Sau hơn một năm sử dụng chiếc VF 5 và di chuyển hơn 24.000 km qua đủ điều kiện thời tiết, địa hình, anh Luân, chủ kênh LuMiGo cho biết điều khiến anh thay đổi góc nhìn nhiều nhất về xe điện không chỉ là chi phí vận hành mà còn là chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Theo anh, hệ thống hỗ trợ của VinFast mang lại cảm giác “rất nhàn” cho người sử dụng. “Xe được cứu hộ miễn phí trong suốt thời gian bảo hành, kể cả trường hợp hết pin. Chỉ cần gọi tổng đài hoặc bấm nút SOS trên xe là có người hỗ trợ ngay”, anh chia sẻ.

Điều khiến chủ xe này đánh giá cao hơn cả là cách VinFast tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh. “Khi gặp vấn đề, phía kỹ thuật gọi điện hỗ trợ rất nhanh. Hãng cũng liên tục cập nhật phần mềm để tối ưu trải nghiệm sử dụng”, anh khẳng định.

Thực tế, theo cảm nhận của anh, mỗi bản cập nhật đều mang tới trải nghiệm tốt hơn: phanh, ga mượt hơn, phản hồi tốt hơn... “Hãng rất cầu thị, luôn tiếp nhận ý kiến người dùng”, anh chia sẻ sự hài lòng.

Trong khi đó, anh Đỗ Tấn Quy, kỹ sư xây dựng tại Quảng Nam và là chủ sở hữu chiếc VF 6 Eco, lại có trải nghiệm đặc biệt hơn. Một lần, chiếc xe của anh gặp tai nạn trên cung đường đèo núi hiểm trở. Thời điểm đó anh buộc phải đánh lái vào vách núi để tránh một người đi xe máy say rượu lao ngược chiều. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe lao xuống hố sâu.

Ngoài cảm giác may mắn vì bản thân an toàn với “chiếc xe tăng” VF 6, anh cũng bất ngờ với tốc độ phản ứng của VinFast sau đó.

“Vị trí tôi gặp nạn nằm khá sâu trong vùng núi Quảng Nam (Đà Nẵng), đường đi khó tiếp cận. Nhưng phía VinFast vẫn nhanh chóng cử cứu hộ tới hiện trường và đưa xe về tận xưởng dịch vụ ở Đà Nẵng. Toàn bộ chi phí cứu hộ đều miễn phí”, anh Quy nhớ lại. Theo anh, chính những tình huống thực tế như vậy mới cho thấy rõ giá trị của dịch vụ hậu mãi.

Chính sách bảo hành dài hạn tạo khác biệt trên thị trường

Hãng xe Việt cũng ghi điểm với người dùng nhờ chính sách bảo hành vượt chuẩn đã tạo nên “cuộc cách mạng” trên thị trường xe Việt. Anh Đăng Nguyễn (Mê Xe) cho biết càng sử dụng xe, anh càng nhận ra đây là lợi thế rất lớn.

“VinFast bảo hành xe tới 7-10 năm trong khi phần lớn hãng khác chỉ khoảng 3-5 năm, riêng pin còn được bảo hành 8-10 năm”, anh phân tích. Hơn nữa, theo anh, thực tế sử dụng cho thấy pin của xe điện VinFast rất bền bỉ. Nhiều xe chạy dịch vụ cả trăm nghìn km nhưng pin chỉ chai vài %.

Ngoài thời gian bảo hành, mạng lưới xưởng dịch vụ cũng là yếu tố được nhiều khách hàng đánh giá cao. Hiện VinFast đã phát triển hơn 400 xưởng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo nhiều khách hàng, đây là lợi thế lớn bởi nhiều thương hiệu dù có mặt ở Việt Nam hàng chục năm nhưng số lượng xưởng dịch vụ vẫn chỉ dừng ở vài chục điểm, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn.

Nhờ lợi thế về hạ tầng, VinFast hiện đang là một trong số ít hãng có chính sách cam kết minh bạch trong thời gian sửa chữa. Trường hợp thời gian sửa chữa thực tế vượt quá cam kết, khách hàng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Ngoài ra, để chủ xe không bị ảnh hưởng tới công việc hàng ngày, xưởng dịch vụ sẽ hỗ trợ cho mượn xe/pin để di chuyển trong trường hợp sửa động cơ/pin.

“Có lần đưa xe vào xưởng, cần phải sửa chữa khá lâu, tôi còn được cho mượn một chiếc VF 7 – ‘xịn’ hơn cả chiếc VF 5 tôi đang đi. Đúng là chưa thấy hãng xe nào tận tâm với khách hàng như vậy”, anh Hoàng Bách, một chủ xe ở Hà Nội kể lại trải nghiệm khó quên khi đi sửa xe.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng về sản phẩm, phân khúc, nhiều chuyên gia cho rằng dịch vụ hậu mãi sẽ trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng lâu dài. Đây được cho là lợi thế để VinFast tiếp tục duy trì vị thế số 1 về doanh số trong nước, bên cạnh chất lượng sản phẩm.