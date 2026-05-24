Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức

Sáng 24/5, Harry Kane lập hat-trick trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0. Cùng với chức vô địch Bundesliga hồi tháng 4, đội bóng của huấn luyện viên Vincent Kompany khép lại mùa giải với cú đúp danh hiệu quốc nội.

Tiền đạo người Anh ghi cả ba bàn trong hiệp hai. Kane mở tỷ số ở phút 54 bằng cú đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Michael Olise.

Đến phút 79, sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột, Kane nhanh chóng cướp lại bóng, xoay người trong vòng cấm rồi sút chéo góc hạ gục thủ môn đối phương.

Trong thời gian bù giờ, chân sút 32 tuổi hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền sau khi Angelo Stiller của Stuttgart để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Cú ăn ba này nâng tổng số pha lập công của Harry Kane mùa này lên con số 61 sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong đó có 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League và 10 bàn tại DFB-Pokal. Kể từ khi gia nhập Bayern vào mùa hè 2023, Kane ghi tới 146 bàn chỉ sau 147 lần ra sân.

Harry Kane ghi bàn từ chấm phạt đền để hoàn tất cú hat-trick. (Nguồn: Reuters)

Harry Kane trở thành cầu thủ thứ tư lập hat-trick ở trận chung kết DFB-Pokal, sau Uwe Seeler (Hamburg) năm 1963, Roland Wohlfarth (Bayern Munich) năm 1986 và Robert Lewandowski (Dortmund) năm 2012.

Tháng 11 năm ngoái, Kane từng khẳng định khả năng anh rời Bayern vào cuối mùa là “rất khó xảy ra”. Đầu năm nay, thành viên ban lãnh đạo thể thao Max Eberl cũng xác nhận CLB đang thương thảo hợp đồng mới với tiền đạo này.

Chia sẻ với Sky Sports Đức, đội trưởng tuyển Anh cho biết các cuộc đàm phán sẽ được nối lại sau mùa giải và mọi thứ hiện vẫn rất tích cực.

“Đây chưa phải thời điểm để nói nhiều về tương lai, nhưng không có gì đáng lo cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi sau mùa giải, trước mắt vẫn còn World Cup. Ai cũng biết tôi hạnh phúc thế nào khi chơi bóng ở đây. Mọi chuyện vẫn rất ổn”, tiền đạo người Anh nói.

Trước đó một ngày, HLV Thomas Tuchel đã công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Harry Kane tiếp tục được trao băng đội trưởng cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.