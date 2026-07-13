'Phố thịt chó' nổi tiếng TP.HCM đồng loạt bỏ nghề, chuyển sang bán thịt dê

Những "phố thịt chó" từng nhộn nhịp ở TP.HCM nay thưa vắng, nhiều quán đóng cửa hoặc chuyển sang bán các món dê, lẩu, nướng.
Xiaomi vừa lộ diện mẫu SUV Sky Nomad N90 sử dụng hệ truyền động EREV cho hành trình hơn 1.500 km, đi kèm khoang cabin có thể xoay ghế đối diện nhau như phòng họp.
Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, nâng tổng số người bị khởi tố lên 97, với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.
Hàng loạt cán bộ ở TP Huế bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật do liên quan đến những sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ).
TAND Đắk Lắk tuyên án 3 cựu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ sử dụng máy tán sỏi không đúng quy định, lập hồ sơ thanh toán BHYT trái quy định.
Theo CNN, Bahrain, Kuwait và Jordan dồn dập bắn trả sau khi Tehran tuyên bố tiến hành cuộc tấn công trên khắp khu vực để đáp trả Mỹ.
Các chuyên gia của Herbalife chia sẻ 5 thói quen có thể giúp bạn khôi phục sự tập trung, sức bền và nguồn năng lượng - những yếu tố quan trọng đang bị thiếu hụt.
Các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ lựa chọn hướng tiếp cận ít xâm lấn nhằm kiểm soát bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước điều trị tiếp theo.
Người dùng xe điện tại châu Âu di chuyển đường dài ngày càng thuận tiện nhờ hệ thống trạm sạc nhanh không ngừng mở rộng và dễ dàng kết nối.
Tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB).
Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa.
Được Việt Nam đề xuất từ năm 2020 trong vai trò Chủ tịch ASEAN, ASEAN Online Sale Day đã trở thành sáng kiến thường niên của khu vực.
Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trong căn nhà ở Đồng Nai khiến 3 người tử vong.
Cho rằng không được nhường đường, tài xế chặn xe rồi hành hung người khác khiến nạn nhân phải nhập viện.
Trung Quốc được cho đang dựng mô hình tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ tại vùng sa mạc hẻo lánh thuộc khu tự trị Tân Cương.
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