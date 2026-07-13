'Phố thịt chó' nổi tiếng TP.HCM đồng loạt bỏ nghề, chuyển sang bán thịt dê

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Xiaomi hé lộ SUV cỡ lớn Sky Nomad N90 với khoang nội thất xoay 180 độ Xiaomi vừa lộ diện mẫu SUV Sky Nomad N90 sử dụng hệ truyền động EREV cho hành trình hơn 1.500 km, đi kèm khoang cabin có thể xoay ghế đối diện nhau như phòng họp.

Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, nâng tổng số người bị khởi tố lên 97, với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.

Sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Huế: Kỷ luật nhiều cán bộ Hàng loạt cán bộ ở TP Huế bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật do liên quan đến những sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ).

Dùng máy tán sỏi sai quy định, Cựu GĐ BV Đa khoa vùng Tây Nguyên lĩnh án treo TAND Đắk Lắk tuyên án 3 cựu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ sử dụng máy tán sỏi không đúng quy định, lập hồ sơ thanh toán BHYT trái quy định.

Loạt nước Trung Đông dồn dập bắn trả, cảnh cáo Iran Theo CNN, Bahrain, Kuwait và Jordan dồn dập bắn trả sau khi Tehran tuyên bố tiến hành cuộc tấn công trên khắp khu vực để đáp trả Mỹ.

Những lời khuyên dinh dưỡng đáng lưu ý cho người luôn bận rộn Các chuyên gia của Herbalife chia sẻ 5 thói quen có thể giúp bạn khôi phục sự tập trung, sức bền và nguồn năng lượng - những yếu tố quan trọng đang bị thiếu hụt.

Vinmec Cần Thơ cứu bệnh nhân 75 tuổi có khối u gan lớn gần bằng quả bưởi Các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ lựa chọn hướng tiếp cận ít xâm lấn nhằm kiểm soát bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước điều trị tiếp theo.

Người dùng xe điện châu Âu di chuyển ngày càng thuận tiện Người dùng xe điện tại châu Âu di chuyển đường dài ngày càng thuận tiện nhờ hệ thống trạm sạc nhanh không ngừng mở rộng và dễ dàng kết nối.

Fitch Ratings lần đầu xếp hạng HDBank Tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB).

Ông Lê Minh Trí: Cấp tỉnh chọn vụ án lãng phí điển hình để xử lý, tạo sức răn đe Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa.

ASEAN Online Sale Day 2026: Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam Được Việt Nam đề xuất từ năm 2020 trong vai trò Chủ tịch ASEAN, ASEAN Online Sale Day đã trở thành sáng kiến thường niên của khu vực.

Điều tra vụ án mạng khiến hai mẹ con và người đàn ông tử vong Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trong căn nhà ở Đồng Nai khiến 3 người tử vong.

Công an TP.HCM thông tin vụ tài xế xe tải bị nhóm người hành hung trên đường Cho rằng không được nhường đường, tài xế chặn xe rồi hành hung người khác khiến nạn nhân phải nhập viện.