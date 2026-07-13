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Xuất bản ngày 13/07/2026 07:00 PM
Xuất bản ngày 13/07/2026 07:00 PM

'Phố thịt chó' nổi tiếng TP.HCM đồng loạt bỏ nghề, chuyển sang bán thịt dê

(VTC News) -

Những "phố thịt chó" từng nhộn nhịp ở TP.HCM nay thưa vắng, nhiều quán đóng cửa hoặc chuyển sang bán các món dê, lẩu, nướng.

VTC News
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