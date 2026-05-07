Hòa 1-1 loại Bayern Munich, PSG đấu Arsenal ở chung kết Champions League

Bayern Munich đấu với Paris Saint-Germain trong thế bất lợi sau trận thua 4-5 ở lượt đi. Dù nỗ lực tấn công đến phút cuối cùng, đội bóng Đức vẫn không thể lật ngược tình thế. PSG vào chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) gặp Arsenal.

Thử thách của Bayern Munich tăng thêm độ khó khi đội chủ nhà nhận bàn thua ở ngay phút thứ ba. Khvicha Kvaratskhelia đột phá ở cánh trái và kiến tạo cho Ousmane Dembele sút tung lưới đội bóng Đức.

Dembele ghi bàn. (Ảnh: AP)

Bàn thắng sớm của PSG là xúc tác để trận đấu diễn ra hấp dẫn với tốc độ cao. Bayern Munich đẩy cao đội hình nhưng chất lượng các cú sút của đội chủ nhà không tốt - 9 lần dứt điểm chỉ có 1 lần trúng đích bị thủ môn đối phương cản phá.

Trong khi đó, PSG cũng có không ít tình huống phản công nguy hiểm. Dembele mờ nhạt sau khi ghi bàn nhưng Kvaratskhelia và Desire Doue vẫn là mối đe dọa thường trực đối với hàng phòng ngự Bayern Munich.

Bayern Munich tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Không ghi bàn trong hiệp một, Bayern Munich tấn công mạnh hơn trong hiệp 2. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà được nâng lên mức trên 70%. Cơ hội được mở ra nhiều hơn cho Bayern Munich và chất lượng cũng được cải thiện.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của PSG và thủ môn Matvey Safonov vẫn đứng vững trước sức ép. Những pha tấn công của đội chủ nhà liên tục dội ngược trở ra.

Trong thế trận phòng ngự, PSG mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Dù vậy, ngoài tình huống thủng lưới, thủ môn Manuel Neuer chơi xuất sắc với nhiều tình huống cứu thua.

Kane ghi bàn không đủ giúp Bayern Munich lật ngược tình thế. (Ảnh: Reuters)

Tia hy vọng xuất hiện với Bayern Munich ở phút đá bù thứ tư. Harry Kane đón đường chuyền của Alphonso Davies và tung ra cú sút cực mạnh để ghi bàn gỡ hòa trong trận lượt về. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để đội bóng Đức có thêm bàn thắng.

PSG thắng Bayern Munich với tỷ số 6-5 chung cuộc sau 2 lượt trận. Đội bóng Pháp giành quyền vào chung kết Champions League gặp Arsenal tại Budapest (Hungary).

Bayern Munich 1-1 (5-6) PSG 3' Dembele Kane 90+4'

Số liệu thống kê Bayern Munich 1-1 PSG.

Đội hình Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich: Manuel Neuer (7,9 điểm), Josip Stanisic (7,0), Jonathan Tah (6,3), Dayot Upamecano (6,7), Konrad Laimer (6,2), Aleksandar Pavlovic (6,9), Joshua Kimmich (7,5), Luis Diaz (7,7), Jamal Musiala (6,8), Michael Olise (6,8), Harry Kane (7,9) - Thay người: Alphonso Davies (7,3), Kim Min-jae (6,5), Nicholas Jackson (6,4), Lennart Karl.

PSG: Matvey Safonov (7,0 điểm), Nuno Mendes (7,7), William Pacho (6,9), Marquinhos (5,6), Warren Zaire-Emery (5,3), Joao Neves (6,4), Vitinha (6,7), Fabian Ruiz (6,7), Khvicha Kvaratskhelia (8,8), Ousmane Dembele (6,8), Desire Doue (6,2) - Thay người: Bradley Barcola (6,3), Lucas Hernandez (6,4), Lucas Beraldo (6,3), Senny Mayulu.