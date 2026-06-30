Hãng xe hiếm hoi tích hợp ghế trẻ em trên ô tô

(VTC News) -

Trong khi phần lớn chủ xe phải mua ghế trẻ em rời, Volvo hiện là hãng xe vẫn tích hợp sẵn ghế nâng dành cho trẻ em trên một số mẫu xe của mình.

Ghế nâng tích hợp là loại ghế được thiết kế ngay trong hàng ghế sau của xe. Khi cần sử dụng, phần đệm ghế có thể nâng lên để tăng chiều cao cho trẻ, giúp dây đai an toàn ba điểm ôm đúng vai và hông thay vì vắt qua cổ hoặc bụng. Khi không sử dụng, ghế sẽ gập phẳng trở lại như ghế ngồi thông thường.

Theo khuyến nghị của Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), ghế nâng phù hợp với trẻ đã vượt quá giới hạn của ghế trẻ em có dây đai riêng nhưng chưa đủ cao để sử dụng trực tiếp dây an toàn của xe. Trẻ nên tiếp tục sử dụng ghế nâng cho đến khi đạt chiều cao khoảng 1,45 m.

Ghế nâng cho trẻ em trên xe Volvo.

Theo hãng nghiên cứu JD Power, Volvo là hãng tiên phong phát triển giải pháp này từ năm 1990 khi lần đầu trang bị ghế nâng tích hợp trên mẫu Volvo 960. Đến nay, công nghệ này vẫn được duy trì trên một số dòng xe của hãng như XC90, XC60 và V90 Cross Country.

Tùy từng mẫu xe, ghế nâng được bố trí ở vị trí giữa hoặc hai ghế ngoài của hàng ghế thứ hai. Một số phiên bản còn có hai mức điều chỉnh chiều cao để phù hợp với từng nhóm cân nặng của trẻ.

Theo Volvo, ưu điểm lớn nhất của ghế nâng tích hợp là được thiết kế đồng bộ với cấu trúc ghế và hệ thống dây an toàn của xe. Điều này giúp hạn chế tình trạng lắp đặt sai - một lỗi khá phổ biến với ghế trẻ em rời - đồng thời mang lại tư thế ngồi tối ưu để dây đai phát huy hiệu quả bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Việc trang bị ghế nâng cho trẻ trên ô tô đòi hỏi nhiều quy trình đánh giá nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những trang bị khó phát triển nhất. Hãng cho biết việc tích hợp ghế trẻ em đòi hỏi phải thiết kế lại toàn bộ kết cấu ghế, đồng thời trải qua quá trình thử nghiệm va chạm và đánh giá an toàn nghiêm ngặt. Chính yêu cầu kỹ thuật phức tạp cùng chi phí phát triển cao khiến rất ít nhà sản xuất theo đuổi giải pháp này.

Trước đây, Dodge và Chrysler cũng từng cung cấp ghế nâng tích hợp trên một số mẫu SUV và xe đa dụng. Tuy nhiên, các hãng này đã dần loại bỏ trang bị sau khi người dùng ưu tiên những tính năng linh hoạt hơn. Mẫu Dodge Journey - đối thủ cuối cùng còn duy trì ghế nâng tích hợp - cũng ngừng sản xuất vào năm 2019.

Hiện nay, Volvo là nhà sản xuất ô tô vẫn cung cấp ghế nâng trẻ em tích hợp trên xe thương mại. Tuy vậy, hãng cũng lưu ý đây chỉ là ghế nâng, không thay thế ghế dành cho trẻ sơ sinh hoặc ghế quay ngược. Với trẻ nhỏ chưa đủ điều kiện sử dụng ghế nâng, phụ huynh vẫn cần sử dụng ghế an toàn chuyên dụng theo đúng khuyến cáo.