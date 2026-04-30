Hàng nghìn người phủ sắc đỏ trên đỉnh núi Bà Đen trong Lễ Thượng cờ 30/4

Từng được biết đến là “con mắt thần” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, núi Bà Đen có một vai trò quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nơi đây, rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng để đổi lại độc lập tự do cho tổ quốc. Lịch sử hào hùng đó giờ đây được tái hiện với những đại lộ rực rỡ cờ hoa bao quanh núi Bà Đen.