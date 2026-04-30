Hàng nghìn người phủ sắc đỏ trên đỉnh núi Bà Đen trong Lễ Thượng cờ 30/4

Ghi nhận của PV ngày 30/4 tại núi Bà Đen, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt, xếp hàng vào cáp treo di chuyển lên đỉnh núi dự Lễ Thượng cờ kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam - Thống nhất Đất nước.
Du khách thích thú, hào hứng khi được nhân viên Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tặng áo cờ đỏ sao vàng, dán sticker lên má trong ngày đặc biệt.
7h, Lễ thượng cờ bắt đầu. Đội hình gần 500 người (bao gồm nhân viên và du khách) tạo hình cờ dỏ sao vàng, nghiêm trang trên đỉnh núi thiêng, tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc và tự hào.
Từ trên cao, dòng chữ “Tự hào dân tộc” hiện lên ấn tượng, được xếp công phu từ những ngọn đèn hoa đăng – loài hoa biểu tượng cho sự thuần khiết và lòng biết ơn sâu sắc.
Giữa không gian rực rỡ cờ hoa, một lễ Thượng cờ thiêng liêng, đậm tinh thần tự hào dân tộc được thực hiện khiến nhiều người xúc động.
Đặc biệt, gần 1.000 chiếc áo đỏ mang sắc cờ thiêng liêng đã được trao tặng cho người tham dự, như một cách gắn kết mỗi cá nhân vào khoảnh khắc ý nghĩa này.
Nghiêm trang cử hành nghi lễ chào cờ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc sâu sắc.
Chị Thanh Nhàn, ngụ tỉnh Tây Ninh xúc động chia sẻ: “Khoác lên mình chiếc áo cờ đảo sao vàng và đứng chào cờ trong không gian linh thiêng này, tôi thấy rất tự hào và hạnh phúc. Tự hào vì đất nước chúng ta đã bền bỉ để có được thống nhất trọn vẹn, hạnh phúc vì được chứng kiến quê hương ngày càng giàu đẹp".
Không chỉ áo cờ đỏ sao vàng, nhiều người dân còn chuẩn bị mũ tai bèo và khăn rằn để chụp hình kỷ niệm, lưu giữ khoảnh khắc trong ngày đặc biệt.
Nhóm bạn trẻ tạo dáng trên cung đường rợp cờ đỏ sao vàng tại đỉnh núi Bà Đen.
Nhóm bạn trung niên chuẩn bị nhiều trang phục và thuê thợ chụp ảnh để lưu lại những bộ hình ưng ý nhất.
Các em nhỏ cũng được ba mẹ chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng, tạo dáng dễ thương để chụp hình kỷ niệm.
Từng được biết đến là “con mắt thần” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, núi Bà Đen có một vai trò quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nơi đây, rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng để đổi lại độc lập tự do cho tổ quốc. Lịch sử hào hùng đó giờ đây được tái hiện với những đại lộ rực rỡ cờ hoa bao quanh núi Bà Đen.
Bình luận