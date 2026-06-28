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Xuất bản ngày 28/06/2026 03:33 PM
Xuất bản ngày 28/06/2026 03:33 PM

Báo Hàn Quốc: World Cup cuối cùng hóa bi kịch với Son Heung-min

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 là cái kết cay đắng với sự nghiệp của Son Heung-min.

Ecuador (bảng E), Senegal (bảng I), CHDC Congo (bảng K) hay Croatia (bảng L) đều có những kết quả khó tin và đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Hong Myung-bo chính thức bị loại từ vòng bảng World Cup 2026 theo cách đầy đau đớn.

Son Heung-min trải qua kì World Cup đáng quên.

Son Heung-min trải qua kì World Cup đáng quên.

Tờ Sport Chosun nhận định: “World Cup cuối cùng là bi kịch với Son Heung-min: Hàn Quốc bị loại, mọi hy vọng bị dập tắt hoàn toàn”.

Ở tuổi 34, tiền đạo của Los Angeles FC hiểu rằng đây sẽ là kì World Cup cuối cùng của bản thân. Son Heung-min muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho đội tuyển Hàn Quốc. Thậm chí, Son còn mơ về một giải đấu "kì diệu" cho bản thân và "các chiến binh Tageuk". Cuối cùng, mọi thứ chỉ toàn là ác mộng.

Đội tuyển Hàn Quốc thắng Cộng hòa Séc thuyết phục trong ngày ra quân nhưng lại thua liên tiếp trước Mexico và Nam Phi. Đặc biệt, thất bại ở lượt cuối trước đại diện châu Phi khiến Hàn Quốc nhận rất nhiều chỉ trích. Họ chỉ cần hòa là xếp nhì bảng và đi thẳng vào vòng 1/16.

Tờ Sport Chosun bình luận: "Không ai ngờ rằng đội tuyển Hàn Quốc lại có thể bị loại theo cách này ở một kì World Cup có 48 quốc gia tham dự. Bởi vì ngoài hai đội đứng đầu bảng, việc nằm trong top 8 đội xếp thứ ba cũng đủ để tiến vào vòng 32 đội.

Thậm chí, kết quả bốc thăm chia bảng cũng không hề mang đến khó khăn cho đội tuyển Hàn Quốc. Mặc dù chủ nhà Mexico là một đối thủ khó nhằn, nhưng họ không phải là với những cường quốc bóng đá như Argentina, Pháp hay Brazil".

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) thông báo huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo và tám cầu thủ sẽ trở về nước vào sáng sớm thứ Ba, phần còn lại của đội hình dự kiến ​​sẽ về nước vào thứ Tư.

KFA cho biết sẽ không có lễ đón tiếp chính thức nào dành cho đội tuyển tại sân bay quốc tế Incheon — đây là lần đầu tiên sau sáu kỳ World Cup thi đấu trên sân khách kể từ năm 2002 mà KFA không tổ chức bất kỳ sự kiện nào cho đội tuyển quốc gia trở về. Các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu sẽ bước vào kỳ nghỉ giữa mùa giải, trong khi những người đang chơi ở Hàn Quốc và đội trưởng Son Heung-min sẽ trở lại câu lạc bộ của họ để tiếp tục mùa giải.

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