Nhà đầu tư tiết lộ công thức '3 đúng' giúp tăng dòng tiền ở Vinhomes Wonder City

(VTC News) -

Là một nhà đầu tư kỳ cựu, đã chứng kiến nhiều thăng trầm của thị trường bất động sản (BĐS), ông Nguyễn Văn Chương (48 tuổi, Hà Nội) vừa chia sẻ “bí quyết” được xem như kim chỉ nam giúp nhân 3 lợi nhuận từ một thương vụ duy nhất. Đó là công thức “3 đúng”: đúng sản phẩm, đúng mô hình và đúng thời điểm.

Theo ông, công thức vàng này đang hội tụ trọn vẹn trong dòng sản phẩm Thương phố Đại lộ - Vinhomes Wonder City, một trong những điểm nóng đầu tư mới nổi tại phía Tây Hà Nội.

Đúng sản phẩm: Vị trí trung tâm, thiết kế sinh lời kép

Shophouse Thương phố Đại lộ tọa lạc tại vị trí trung tâm đắt giá nhất trong đại đô thị Vinhomes Wonder City - dự án được ví như “Riverside của phía Tây Hà Nội”. Chuỗi nhà phố trải dọc theo các đại lộ huyết mạch như Ban Mai, Hừng Đông, Thái Dương, ôm trọn “trái tim” giao thương, kết nối thương mại, dịch vụ và cư dân toàn khu. Đặc biệt, lợi thế liền kề Vincom Plaza, trường học liên cấp, bến xe buýt và các tòa căn hộ cao tầng giúp Thương phố Đại lộ đón trọn lưu lượng di chuyển lớn nhất toàn khu đô thị, tạo dòng khách ổn định và bền vững cho mọi mô hình kinh doanh.

Shophouse Thương phố Đại lộ sở hữu tiềm năng khai thác vượt trội.

Không chỉ ghi điểm bởi vị trí, theo ông Chương, điểm khác biệt lớn của Thương phố Đại lộ còn đến từ thiết kế “đo ni đóng giày” cho mục tiêu khai thác thương mại, lưu trú. Tất cả các căn shophouse đều xây dựng 4 tầng theo phong cách Đông Dương sang trọng, diện tích rộng từ 120 - 136m², mặt tiền từ 8m trở lên. Đặc biệt, các căn còn sở hữu sân vườn riêng từ 20 đến 36m² - yếu tố cực hiếm với các sản phẩm shophouse trên thị trường hiện nay.

“Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa khả năng kinh doanh, cho thuê, đảm bảo trải nghiệm sống riêng tư, gần gũi thiên nhiên, thích hợp với xu hướng sống all-in-one hiện đại”, ông Chương phân tích.

Đúng mô hình: Khai thác linh hoạt, tối ưu dòng tiền

Thương phố Đại lộ được ông Chương ví như “gà đẻ trứng vàng” nhờ khả năng khai thác đa dạng mô hình kinh doanh, mang lại dòng tiền ổn định và lâu dài. Ông Chương chia sẻ: “Khác với nhà phố kiểu cũ với công năng hạn chế, Thương Phố Đại Lộ mang đến khả năng khai thác kép, giúp nhà đầu tư cùng lúc tạo ra hai dòng tiền từ một tài sản duy nhất.”

Dòng tiền đầu tiên đến từ mặt bằng thương mại cao cấp. Nhờ mặt tiền rộng lên đến 8m, tọa lạc ngay trên các đại lộ huyết mạch sầm uất bậc nhất khu Tây Hà Nội, shophouse Thương phố Đại lộ có khả năng thu hút các thương hiệu lớn.

Trên thị trường, những căn vị trí góc đẹp, diện tích lớn, mức giá cho thuê không còn dừng ở mức 25 - 35 triệu đồng/tháng như các shophouse tiêu chuẩn, mà có thể đạt từ 60 - 100 triệu đồng/tháng. Dư địa tăng trưởng của shophouse Thương phố Đại lộ vẫn còn tiếp tục tăng mạnh theo tiến độ phát triển dân cư và tiện ích nội khu.

Thương phố Đại lộ cùng lúc tạo ra hai dòng tiền song song và độc lập.

Dòng tiền thứ hai đến từ mô hình lưu trú đẳng cấp. Tất cả các căn đều sở hữu sân vườn riêng từ 20 - 36m², phù hợp để phát triển mô hình serviced villa hay nhà phố nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu lưu trú của chuyên gia, gia đình trẻ và khách du lịch. Với giá thuê dao động từ 10 - 18 triệu đồng/tháng, tùy theo quy mô và hình thức vận hành, dòng sản phẩm này không chỉ giúp tạo thu nhập ổn định, mà còn tăng tính linh hoạt trong xoay vòng vốn đầu tư.

Nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm dự đoán, khi cộng đồng cư dân tinh hoa tại Vinhomes Wonder City trở nên đông đúc, lượng khách du lịch, nghỉ dưỡng và chuyên gia làm việc trong khu vực ngày một lớn, dòng tiền kép từ Thương phố Đại lộ sẽ liên tục gia tăng bền vững.

Đúng thời điểm: Đón sóng hạ tầng, gia tăng giá trị

Ông Chương nhận định, thời điểm hiện tại được xem là “cơ hội vàng” để đầu tư vào Thương phố Đại lộ, khi hạ tầng giao thông phía Tây Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện, mở ra dư địa tăng giá mạnh cho BĐS đón đầu.

Cụ thể, đại lộ Tây Thăng Long đoạn giao đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ đến phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đang phấn đấu giải phóng mặt bằng xong và thông xe kỹ thuật trong tháng 10/2025. Với tiến độ này, tuyến đại lộ huyết mạch phía Tây dự kiến sẽ thông xe vào quý II/2026, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu, trước thời điểm nhận nhà tại Vinhomes Wonder City. Khi tuyến đường này hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City đến quận Tây Hồ sẽ rút ngắn còn khoảng 15 phút.

Vinhomes Wonder City nằm trong mạng lưới giao thông trọng yếu của miền Bắc.

Song song với đó, nhiều đại công trình hạ tầng chiến lược cũng đang vào guồng: cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà sẽ khởi công trong năm 2025; Vành đai 3,5 đã triển khai đến giai đoạn 3, hoàn thành 40% khối lượng, dự kiến cán đích trong năm 2025; Vành đai 4 với tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng cũng đang được tăng tốc triển khai. Khi hoàn thiện, toàn bộ hệ thống giao thông này sẽ là đòn bẩy thép, tạo động lực tăng giá cho toàn khu vực.

“Chiến lược đầu tư “mua khi đường chưa xây, thanh khoản khi đường hoàn thiện” luôn chứng minh hiệu quả trong mọi chu kỳ. Vinhomes Wonder City hiện đang hội tụ đầy đủ yếu tố vàng về quy hoạch, hạ tầng và thời điểm, là cơ hội để các nhà đầu tư đón đầu sóng tăng giá khi thị trường bước vào chu kỳ mới”, ông Chương khẳng định.