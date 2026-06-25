Hải Phòng thành lập Khu kinh tế chuyên biệt 5.300 ha

(VTC News) -

Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, dự kiến đầu tháng 7/2026, UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng về Khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Khu kinh tế chuyên biệt rộng 5.300 ha, nằm trên địa bàn 6 xã gồm: Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.

Phối cảnh Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô khoảng 5.300 ha ở phía tây thành phố. (Ảnh minh họa)

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của khu kinh tế gồm: khu vực phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp); khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; khu vực phi thuế quan và khu dịch vụ logistic; trung tâm logicstic, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Khác với các khu công nghiệp truyền thống, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được định hướng phát triển theo mô hình đa chức năng, tích hợp chặt chẽ giữa sản xuất và dịch vụ. Quy mô và vị trí cụ thể của từng phân khu sẽ được xác định chi tiết trong các đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc hình thành Khu kinh tế chuyên biệt không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp của thành phố mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, trong đó các hoạt động sản xuất, nghiên cứu, dịch vụ và logistics được kết nối chặt chẽ. Mô hình này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn và hàm lượng công nghệ cao.

Mục tiêu của khu kinh tế là khai thác tối đa nền tảng công nghiệp và dịch vụ sẵn có của Hải Phòng, tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, dự án cũng hướng tới tăng cường kết nối thương mại quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa thu hút đầu tư với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Phối cảnh Khu kinh tế ven biển phía Nam TP Hải Phòng rộng khoảng 20.000 ha, bao gồm toàn bộ xã Hùng Thắng, xã Chấn Hưng và một phần các xã: Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Nam Đồ Sơn.

Đồng thời, tại hội nghị này, UBND TP Hải Phòng cũng sẽ công bố Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 4/12/2024 của Thủ tướng về việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 tại Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 14/03/2026 của Thủ tướng.

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng rộng khoảng 20.000 ha, bao gồm toàn bộ xã Hùng Thắng, xã Chấn Hưng và một phần các xã: Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Nam Đồ Sơn.

Đây là khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, có vai trò đổi mới, tiên phong, có chức năng hỗ trợ, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác.

UBND TP Hải Phòng cũng sẽ công bố Quyết định thành lập Khu thương mại tự do TP Hải Phòng, với quy mô khoảng 6.292 ha bố trí tại các vị trí không liền kề gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Việc công bố các Quyết định của Thủ tướng về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt, phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam và khởi động Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng nhằm quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, thúc đẩy, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các nhà đầu tư chiến lược vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành các mô hình kinh tế mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đóng góp vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước.