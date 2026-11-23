(VTC News) -

Chiều 23/11, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số: 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự buổi lễ, cùng các vị lãnh đạo Trung ương, TP Hải Phòng và đại diện nhà đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi công hai dự án.

4 bến cảng mới đầu tư 24.845 tỷ đồng

Dự án xây dựng 4 bến cảng container số 9, số 10, số 11 và số 12 do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, dài 1.800m (450 m/bến), tiếp nhận được tàu container có sức chở 12.000 đến 18.000 TEU và 400 m bến tiếp nhận sà lan để gom, rút hàng bằng đường thủy nội địa.

Dự án có hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông, các công trình phụ trợ cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bảo đảm mọi hoạt động khai thác cảng; đầu tư các thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hoá hiện đại, chuyên dụng phục vụ khai thác cảng; quy mô sử dụng đất (mặt nước) khoảng 146,2 ha, với tổng vốn đầu tư dự án: 24.845 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, bến cảng số: 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện sẽ nâng cao đáng kể năng lực thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp đi các tuyến hàng hải xa (châu Âu, châu Mỹ), giảm chi phí logistics và khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của cảng biển Hải Phòng.

Dự án góp phần nâng tầm cụm cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, cùng với 6 bến đang khai thác, khi hoàn thành khu bến Lạch Huyện có thể tăng công suất hơn gấp đôi năng lực hiện nay, đủ sức tiếp nhận các tàu container thế hệ mới trên các tuyến biển xa.

Dự án là hạt nhân thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại gồm kho bãi, vận tải đa phương thức, thương mại, tài chính; tạo nguồn hàng và gia tăng sức hút đầu tư cho Khu Thương mại tự do, các khu công nghiệp của thành phố, qua đó củng cố vị thế cửa ngõ ra biển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đồng thời, Dự án sẽ tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo hàng trăm việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, đồng thời thu hút đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ hậu cần cảng.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - phát biểu tại buổi lễ.

Dự án chế biến đất hiếm sạch 1.580 tỷ đồng

Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn 1.580 tỷ đồng, trên diện tích 14ha.

Dự án đặt tại lô CN1, Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Xuân Cầu, khu vực cảng cửa ngõ Quốc tế Lạch Huyện, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP Hải Phòng (nằm trong phạm vi Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng).

Dự án góp phần gia tăng hàm lượng khoa học - công nghệ trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp tại Hải Phòng, hiện thực hóa định hướng thu hút đầu tư xanh, công nghệ cao tại Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Xuân Cầu.

Nhà máy sản xuất vật liệu tinh khiết phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao và các ngành điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học, xúc tác - những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và chuyển đổi xanh. Qua đó, Hải Phòng từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược của khu vực và thế giới.

Dự án góp phần chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang sản xuất vật liệu có giá trị gia tăng cao, làm chủ công nghệ trong một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh kinh tế.

Các phương tiện chuẩn bị sẵn sàng cho việc thi công dự án.

Theo UBND TP Hải Phòng, Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số: 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương về phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Việc khởi công đồng thời hai dự án hạ tầng và công nghệ có tính chất động lực khẳng định vai trò, vị thế của Hải Phòng trong việc làm chủ công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa hạ tầng logistics quốc tế và tạo đòn bẩy tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.