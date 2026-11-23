(VTC News) -

Đó là nội dung được ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm sáng 23/11.

Ông Lê Quốc Phong cho biết, TP.HCM đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, và lập thành tích kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nửa thế kỷ qua, Thành phố đã trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, hiện nay Thành phố tiếp tục xác lập con đường cho chặng đường 100 năm tiếp theo.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định: “Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm đặt nền móng vững chắc, để các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về Thành phố của mình”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TP.HCM bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có cho Thành phố, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp.

“Việc lập Quy hoạch tổng thể Thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, quốc phòng - an ninh, nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố trong Vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực”, ông Lê Quốc Phong cho biết.

TP.HCM giữ vai trò là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về công nghiệp, dịch vụ, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Hiện nay, yêu cầu phát triển đặt ra cho Thành phố không chỉ là sự tăng trưởng về lượng, mà là sự bứt phá về chất, mang tầm vóc của một siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới; một thành phố đáng sống.

Theo ông Chủ tịch UBND TP.HCM, Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là “bản đồ phát triển” dẫn dắt mọi quyết sách của Thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

Quy hoạch đổi mới tư duy mạnh mẽ, với tầm nhìn dài hạn hướng tới mốc 100 năm; định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị “5 cực động lực - 5 trung tâm vệ tinh - 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển”, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Theo quy hoạch, quy mô GRDP TP.HCM sẽ ở mức 2.000 - 2.500 tỷ USD vào năm 2050.

Với ý nghĩa to lớn này, Thành phố nhận thức việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch sẽ là tiền đề quan trọng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, TP.HCM là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế. Là thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; có đời sống văn hóa - xã hội đặc sắc, chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

TP.HCM tổ chức triển lãm Quy hoạch tổng thể trong 1 tháng tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch ở Thủ Thiêm để người dân, doanh nghiệp tham quan, góp ý kiến.

Ông Lê Quốc Phong cho biết TP.HCM đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai hiệu quả quy hoạch.

Hiện Thành phố đang công bố rộng rãi Quy hoạch đến từng phường, khu phố, từng hộ dân bằng nhiều hình thức, để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân về định hướng phát triển mới của Thành phố.

Ông lưu ý các xã phường, sở ngành nội dung tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu, đầy đủ các thông tin quy hoạch cần thiết có liên quan. Như quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, các điểm nhấn tại một số khu vực, công trình… Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà Thành phố đang kêu gọi đầu tư.

Đồng thời rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch; cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành đảm bảo khớp nối đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể.

Đặc biệt, Thành phố tập trung huy động nguồn lực và phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù; huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội hóa, vốn đầu tư công, tư nhân và quốc tế để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Các dự án ưu tiên được lựa chọn trên cơ sở tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch các cấp và khả năng tạo lập hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối TP.HCM với vùng và cả nước.

Trọng tâm thực hiện gồm các dự án đang triển khai cần tháo gỡ khó khăn để hoàn thành; các công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn; hạ tầng khung và các dự án tạo động lực phát triển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cùng với đó là các dự án tái định cư, phát triển quỹ đất và nhà ở xã hội; các dự án sản xuất, kinh doanh, nhà ở và công trình công cộng có hiệu quả cao, khả năng thu hồi vốn nhanh.