(VTC News) -

16 năm trước, khi lai dắt 4 đốt hầm Thủ Thiêm, các nhà thầu phải mời những đơn vị chuyên nghiệp từ Thái Lan sang thực hiện. Nhưng năm 2026, với cầu đi bộ nối 2 bờ sông Sài Gòn, từ khâu gia công chế tạo, lai dắt trên đường sông 124km cho đến thi công lắp đặt, các nhà thầu Việt Nam hoàn toàn tự chủ 100%.

Điểm khác biệt quan trọng nhất của 2 lần lai dắt công trình vượt sông thể hiện rõ nhất ở bước tiến nhà thầu Việt làm chủ công nghệ.

Hầm Thủ Thiêm và cầu đi bộ vượt sông về trung tâm TP.HCM ra sao?

Ngày 7/3/2010 trở thành ngày đặc biệt không chỉ với ngành xây dựng mà với TP.HCM, khi đông đảo người dân đứng dọc hai bờ sông Sài Gòn chờ đoàn lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm từ Nhơn Trạch về lắp đặt tại đường hầm Thủ Thiêm theo đường sông.

Cầu đi bộ nối đô thị mới Thủ Thiêm và Bến Bạch Đằng đã dần hoàn thiện, dự kiến phục vụ người dân ngay Tết Đinh Mùi 2027.

4 đốt hầm Thủ Thiêm - mỗi đốt nặng khoảng 27.000 tấn, dài hơn 92m, rộng khoảng 33 m và cao hơn 9m, được làm nổi trên mặt nước và kéo dọc theo quãng đường sông từ bể đúc Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) về khu vực lắp đặt trên sông Sài Gòn cách bể đúc 22km.

Đội hình lai dắt là 4 tàu kéo của Công ty tàu kéo Sriacha - Thái Lan, công suất 3.500 mã lực và 1 tàu kéo dự phòng công suất 2.900 mã lực, cùng 2 tàu đẩy cảnh giới và 5 ca nô cao tốc làm nhiệm vụ dẫn đường và cảnh giới.

Đốt hầm đầu tiên đã về đến nơi lắp đặt an toàn trong sự vỡ òa của người dân TP.HCM trưa 7/3/2010 và lần lượt 3 đốt còn lại được lai dắt an toàn trong các ngày 6/4, 5/5 và 5/6/2010.

Hầm Thủ Thiêm là công trình hầm đường bộ vượt sông đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Đây là hạng mục chính của gói thầu số 4 - xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn và đường mới Thủ Thiêm, do nhà thầu Obayashi (Nhật Bản) thực hiện.

Hầm có tổng chiều dài 1.490m, bao gồm 2 đoạn hầm dẫn phía trung tâm TP.HCM dài 585m và đoạn phía Thủ Thiêm dài 535m cùng đoạn hầm dìm 370m.

Hơn 16 năm sau, chiều 19/10/2026, sà lan chở nhịp cầu đi bộ với tổng cộng 3.400 tấn, đã vượt thành công 124km đường sông, từ Vũng Tàu về đến Bến Bạch Đằng giữa sự chào đón của người dân TP.HCM.

Các thông số chính của 2 công trình nối bờ sông Sài Gòn và hành trình lai dắt đặc biệt cách nhau 16 năm.

Khối thép siêu trường siêu trọng gồm nhịp cầu chính 1.400 tấn và hệ giá đỡ 2.000 tấn của cầu đi bộ được lai dắt 124km từ Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM.

Để vượt hải trình 124km, đoàn lai dắt mất gần 2 ngày, bắt đầu từ cảng Đông Xuyên - phường Rạch Dừa, theo sông Dinh đến Vịnh Gành Rái, qua các sông Thị Vải, Lòng Tàu, Sài Rạp, Nhà Bè về sông Sài Gòn để đến Bến Bạch Đằng.

Ngày 21/10, cầu đi bộ nối đôi bờ sông Sài Gòn đã hoàn tất hợp long, phần việc được đánh giá phức tạp nhất của công trình.

TS Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), cho rằng sự kiện lai dắt, hợp long thành công nhịp chính cầu đi bộ là một sự kiện trọng đại của TP.HCM cũng như của ngành xây dựng Việt Nam.

Phương pháp thi công là đưa toàn thể cầu đã được gia công trước đó tại nhà máy cách xa 124km về ngay vị trí cầu. Trong giải pháp lần này, các đơn vị thực hiện đặt cầu lên trên hệ giá đỡ để đạt cao độ cao hơn cao độ thiết kế sẽ đặt cầu, sau đó bơm nước vào trong sà lan để sà lan chìm xuống, từ đó hạ cầu chính xác vào vị trí.

Phương pháp dùng sức nước này rất thông minh và hợp lý. Ông Quốc cho biết ban đầu có 2 phương án cân nhắc, một là đặt cầu trên sà lan rồi dùng tời/kích nâng lên; hai là đặt cao hẳn rồi bơm nước cho sà lan hạ xuống. Phương pháp thứ 2 được lựa chọn thể hiện đẳng cấp và năng lực thi công những công trình phức tạp quy mô lớn của các nhà thầu trong nước, đặc biệt là Đại Dũng.

Cũng theo ông Quốc, phương pháp hạ sà lan bằng sức nước hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Người dân, cán bộ kỹ sư ở các công trình dọc khu vực đoàn lai dắt đi qua chào đón sự kiện đặc biệt của ngành xây dựng Việt Nam.

“Trước đây khi làm hầm Thủ Thiêm, chúng ta lai dắt 4 đốt hầm rồi dìm xuống sông. Nếu so về trọng lượng, mỗi đốt hầm Thủ Thiêm 27.000 tấn - nặng hơn rất nhiều so với cầu đi bộ. Tuy nhiên, về độ dài thì kết cấu nhịp cầu lần này dài gấp đôi so với các đốt hầm Thủ Thiêm.

Điểm khác biệt quan trọng nhất là khi lai dắt 4 đốt hầm Thủ Thiêm, chúng ta phải mời các đơn vị chuyên nghiệp của Thái Lan sang thực hiện lai dắt. Còn lần này, từ khâu gia công chế tạo, lai dắt trên sông cho đến thi công lắp đặt, các nhà thầu Việt Nam hoàn toàn tự chủ 100%. Đây là một bước tiến rất lớn của ngành xây dựng Việt Nam”, TS Phan Hữu Duy Quốc nhấn mạnh.

Chuyên gia xây dựng này nói thêm cây cầu do tư vấn thiết kế Nhật Bản lập thiết kế kiến trúc nhưng kết cấu, thi công hoàn toàn do các đơn vị trong nước đảm nhận. Sự thành công này chứng minh nhà thầu trong nước hoàn toàn chủ động công nghệ cho các công trình vượt sông Sài Gòn, cũng như các công trình vượt sông lớn trong tương lai.

“Đây là cầu đi bộ thuần túy, tạo điểm nhấn kiến trúc sang trọng, độc đáo cho TP.HCM. Cây cầu biến Thủ Thiêm trở nên vô cùng gần gũi. Chỉ cần bước qua cầu là kết nối trực tiếp với trung tâm Thành phố, mở rộng không gian đi bộ vui chơi kéo dài từ đường Nguyễn Huệ sang bờ Đông sông Sài Gòn”, ông Quốc nói thêm.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam ngày càng chứng minh bản lĩnh làm chủ các giải pháp công nghệ kết cấu siêu trường, siêu trọng phức tạp bậc nhất thế giới.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp dự án Nutifood, cũng nói rằng hầm Thủ Thiêm xây dựng cách đây hơn 15 năm, đó là công trình ngầm hiện đại đầu tiên tại TP.HCM do nhà thầu nước ngoài thực hiện. Về mặt kỹ thuật, việc lai dắt các đốt hầm chìm vẫn có phần đơn giản hơn lai dắt cấu kiện thép siêu trường siêu trọng trên sà lan, vì cấu kiện thép trên tàu chịu tác động lớn của sóng, luồng nước và độ nghiêng.

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng, nhà thầu đảm nhiệm chế tạo, vận chuyển và lắp đặt kết cấu thép nhịp chính cầu đi bộ, cho rằng dù doanh nghiệp đã và đang thực hiện rất nhiều công trình lớn trong và ngoài nước, nhưng cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn là một niềm tự hào đặc biệt của Đại Dũng ngay trên quê hương mình.

Việc vận chuyển nguyên khối một kết cấu siêu trường, siêu trọng lên tới 3.400 tấn, dài 187m, cao hơn 20m, đi suốt 124 km đường thủy ven biển và mạng lưới sông nội địa phức tạp, là một thử thách kỹ thuật hàng hải chưa có tiền lệ đối với các công trình cầu tại Việt Nam.

Điều này khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật từ hạ thủy đến lai dắt của đội ngũ kỹ sư Việt, chứng minh đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam hoàn toàn làm chủ các giải pháp công nghệ kết cấu siêu trường, siêu trọng phức tạp bậc nhất thế giới.

“Cây cầu với tạo hình vòm thép lá dừa không chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất về kỹ thuật cơ khí chính xác, mà còn đặt ra bài toán thủy văn, vận chuyển đường thủy và hợp long vô cùng phức tạp.

Đây là lời khẳng định cho vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt, sẵn sàng kiến tạo nên những công trình biểu tượng bền vững phục vụ đất nước và vươn ra thế giới”, ông Dũng nói.

Năng lực làm chủ công nghệ của kỹ sư Việt đã được khẳng định từ thiết kế, hạ thủy đến lai dắt, thi công các công trình cầu phức tạp nhất.

Cũng theo Chủ tịch Đại Dũng, công trình phức tạp, thi công cũng trong điều kiện phức tạp chưa từng có, nhưng các đơn vị chỉ mất thời gian rất ngắn, không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông vốn “bận rộn” của luồng sông Sài Gòn.

Giải mã nhiều yêu cầu kỹ thuật cho công trình đặc biệt

Không chỉ gây ấn tượng với vòm thép hình lá dừa nặng 1.400 tấn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn còn sở hữu bệ trụ có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử ngành xây dựng cầu tại Việt Nam, với diện tích hơn 1.800 m².

Để kiến tạo kết cấu khổng lồ nằm chìm dưới lòng sông, các kỹ sư Việt đã phải giải những bài toán kỹ thuật đặc biệt, từ xử lý chướng ngại vật ngầm đến triển khai giải pháp lắp ghép thùng chụp bê tông cốt thép trực tiếp dưới nước, trong điều kiện dòng chảy mạnh và thủy triều biến động của sông Sài Gòn.

Chỉ huy trưởng công trình thuộc Tập đoàn Đạt Phương, kỹ sư Đặng Xuân Hải, cho biết bản thân đã tham gia rất nhiều công trình có kiến trúc đặc biệt, điều kiện thi công phức tạp, nhưng khi thi công cầu đi bộ, ông mới thật sự đối diện cùng lúc nhiều khó khăn phải giải quyết với một công trình mà độ thẩm mỹ đặt lên hàng đầu.

Một trong những hạng mục đặc biệt nhất là hai bệ trụ TC1 và TC2. Bệ trụ TC1 có diện tích khoảng 800m². Riêng bệ trụ TC2 theo thiết kế kỹ thuật có tổng diện tích gần 1.800m², với chiều dài 48,5m, rộng 39m, cao 3m.

Đạt Phương đã huy động khoảng 650 tấn thép cùng hơn 7.450m³ bê tông cho riêng phần bệ trụ chính này.

Bệ trụ khổng lồ 1.800m² với thiết kế và thi công phức tạp, chìm dưới sông khiến phương án thi công truyền thống không thể thực hiện.

“Đây là quy mô bệ trụ lớn nhất so với nhiều công trình cầu chúng tôi đã từng thi công. Ngay cả ở các dự án cầu dây văng lớn, diện tích bệ trụ thông thường cũng chỉ khoảng 1.500 - 1.600 m²”, ông Hải cho biết.

Nhưng điều khó hơn là bệ trụ không nằm trên cạn mà bố trí sâu dưới mặt nước. Khi thủy triều lên mức cao nhất (đỉnh triều cường), khoảng cách từ mặt nước xuống đến đáy bệ trụ sâu gần 8m, trong khi khu vực thi công lòng sông Sài Gòn có dòng chảy rất mạnh.

Ông Hải cho biết việc đặt bệ trụ chìm dưới nước xuất phát từ yêu cầu thiết kế và kiến trúc thẩm mỹ. Nếu để một khối bê tông có diện tích lớn nhô trên mặt nước, tổng thể cây cầu sẽ trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Do đó, phần bệ được thiết kế chìm để đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình.

Chính yêu cầu này khiến việc thi công trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ban đầu, phương án tư vấn thiết kế đưa ra là sử dụng vòng vây cọc ván thép. Đây là giải pháp truyền thống đã được áp dụng tại nhiều công trình. Nhưng trong quá trình khoan cọc nhồi tại khu vực TC1 và TC2, khó khăn không ngờ xuất hiện. Đó là rất nhiều những cọc bê tông cũ, cọc gỗ lớn đường kính tới 60cm, cả những thuyền gỗ nằm sâu dưới sông, đặc biệt, khu vực bến Bạch Đằng.

Qua khảo sát lịch sử, khu vực này từng là bến phà, bến tàu nên mật độ chướng ngại vật ngầm rất dày đặc.

Nếu thi công bệ trụ TC1, TC2 bằng phương pháp hạ cọc ván thép sẽ không khả thi về mặt tiến độ và kỹ thuật, do mức độ phức tạp phải xử lý chướng ngại vật ngầm. Biện pháp thi công đã được linh hoạt chuyển đổi sang sử dụng phương án thùng chụp.

Theo ông Hải, công nghệ thùng chụp đã được áp dụng thành công tại các dự án như cầu Nhơn Trạch, cầu Long Thành 2, cầu Thủ Thiêm. Tuy nhiên, ở các công trình này, quy mô thùng chụp nhỏ hơn và chiều sâu mực nước chỉ khoảng 3-4m. Với cầu đi bộ, quy mô bệ trụ quá lớn, thành thùng chụp cao đến 8m lại chịu tác động dòng chảy xiết. Đơn vị thi công cũng không thể áp dụng nguyên bản công nghệ cũ, phải nghiên cứu, cải tiến quy trình kỹ thuật cho phù hợp với thực địa.

Thay vì phương án truyền thống là lắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ ván khuôn thùng chụp ở trên cạn rồi hạ chìm xuống, đơn vị thi công đã lắp từng tấm đáy, từng tấm ván khuôn thành. Tất cả đều lắp ghép trực tiếp dưới nước, dưới sự hỗ trợ của đội thợ lặn chuyên nghiệp.

Thi công phức tạp, nhưng công tác xử lý chướng ngại vật ngầm dưới lòng sông còn phức tạp hơn và theo ông Hải, đây là công tác tốn nhiều thời gian và sức lực nhất.

Thêm một công trình hoàn thành, thêm một điểm nhấn kiến trúc mới cho sông Sài Gòn, cho trung tâm TP.HCM.

Ban đầu, đơn vị thi công huy động 2 cần cẩu sức nâng 150 tấn để nhổ cọc, nhưng không thành công; phải thay bằng hệ cẩu giá chữ A chuyên dụng lắp trên sà lan nổi, tạo ra lực nhổ tập trung lên tới 250 tấn. Đồng thời kết hợp với thợ lặn xói hút bùn đất quanh đầu cọc, cắt bắt cáp nhổ từng đốt. Cứ như vậy toàn bộ cọc ngầm mới được dọn sạch để khoan cọc nhồi.

Bên cạnh 2 bệ trụ chìm, hạng mục cầu thang xoắn phía bờ Bến Bạch Đằng có kết cấu bê tông cốt thép hình dáng phức tạp, bán kính cong và cao độ thay đổi liên tục, cũng là thách thức mà những kỹ sư dày dạn kinh nghiệm công trình phải đối diện.

Thêm nữa, hệ thống các trụ cầu có hình dạng biến thiên. Công trình với thiết kế kiến trúc độc đáo nên gần như mỗi trụ cầu lại có kích thước và tiết diện khác nhau.

“Chúng tôi không thể luân chuyển ván khuôn định hình thông thường, mà phải điều chỉnh, đóng mới ván khuôn cho từng trụ”, kỹ sư Hải cho biết.

Điều tự hào nhất với những người thực hiện công trình là đội ngũ kỹ sư, công nhân đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo kỹ thuật, không thụ động đi theo lối mòn khi phương án cũ bộc lộ bất cập, mà mạnh dạn đề xuất và bảo vệ thành công giải pháp kỹ thuật mới, phù hợp với thực tế địa chất, thủy văn lòng sông Sài Gòn.

Thành quả thu được không chỉ là một công trình, mà còn là vô giá những kinh nghiệm thực chiến về thi công bệ trụ chìm khẩu độ lớn, trong điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp.