(VTC News) -

Sáng nay, 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Hội nghị công bố Quy hoạch được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, phường An Khánh. Đây cũng là ngày đầu tiên Trung tâm này mở cửa sau 13 năm xây dựng.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã được HĐND TP.HCM thông qua ngày 30/10 và UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định số 7308 ngày 31/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự buổi lễ công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 xã phường, đặc khu; đồng thời nghiên cứu mối liên hệ với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.

Theo quy hoạch, dân số TP.HCM được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, tăng lên 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người năm 2050.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố ở phường An Khánh, đây cũng là ngày đầu tiên toà nhà này mở cửa hoạt động sau 13 năm xây dựng. (Ảnh: K.Thái)

Về quy mô lao động, đến năm 2030, thành phố dự kiến có khoảng 8,2 triệu người, đến năm 2045 có khoảng 10,7 triệu người và đến năm 2050 có khoảng 11,3 triệu người.

Theo định hướng quy hoạch, diện tích đất xây dựng toàn TP.HCM dự kiến tăng từ khoảng 280.000 - 290.000 ha vào năm 2030 lên 365.000-390.000 ha vào năm 2050. Trong đó, đất dân dụng tăng từ khoảng 125.000-135.000 ha lên 190.000-210.000 ha.

Sơ đồ định hướng phát triển giao thông đường bộ TP.HCM trong quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Chỉ tiêu đất xây dựng bình quân đầu người giảm dần từ khoảng 155 - 160 m²/người năm 2030 xuống còn 135 - 140 m²/người năm 2050. Sau năm 2050, thành phố định hướng ổn định phát triển, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng không gian đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Đáng chú ý, về chỉ tiêu kinh tế, TP.HCM đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm trong các giai đoạn 2026 - 2045, riêng giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt ít nhất 10,5%/năm.

Theo quy hoạch, quy mô GRDP TP.HCM sẽ ở mức 2.000 - 2.500 tỷ USD vào năm 2050.

Quy mô GRDP dự kiến tăng từ khoảng 200 - 225 tỷ USD vào năm 2030 lên 400 - 450 tỷ USD năm 2035, 850-900 tỷ USD năm 2040 và 1.300 - 1.700 tỷ USD năm 2045. GRDP bình quân đầu người tương ứng tăng từ tối thiểu từ 14.500 USD lên 25.000 USD, 45.000 USD và 75.000 USD.

Giai đoạn 2046 - 2050, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 6%/năm, đưa quy mô kinh tế lên 2.000 - 2.500 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 90.000 USD.

Đến năm 2075, TP.HCM định hướng duy trì tăng trưởng tối thiểu 6%/năm, với GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 100.000 USD.

Về tầm nhìn dài hạn, TP.HCM hướng tới trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”; là trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Bên cạnh công bố Quy hoạch, TP.HCM cũng tổ chức triển lãm Quy hoạch trong 1 tháng, để người dân, doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu thông tin, góp ý kiến. (Ảnh: K.Thái)

Cấu trúc không gian TP.HCM được tổ chức trên 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm; Cực đổi mới sáng tạo phía Đông; Cực công nghiệp - logistics phía Bắc; Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và Cực đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

5 trung tâm vệ tinh là Côn Đảo; Long Hải - Hồ Tràm; Hóc Môn - Củ Chi; Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Bên cạnh công bố quy hoạch, TP.HCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong 1 tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, phục vụ người dân và doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu thông tin.

Người dân, du khách, doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu được nhân viên thuyết minh, hướng dẫn sử dụng bản đồ số, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị phục vụ công tác tổ chức thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm do Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP cùng Công ty TNHH The Boston Consulting Group-BCG, Công ty TNHH Nikken Sekkei thực hiện.