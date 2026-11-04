Tập đoàn MIK Group động thổ dự án Thành phố cao tầng trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng

(VTC News) -

Với quy mô gần 50ha, Dự án được phát triển theo mô hình thành phố cao tầng trên đảo, đồng thời đánh dấu lần đầu dòng căn hộ cao tầng I Series của MIK Group hiện diện tại thành phố Cảng.

Phối cảnh tổng thể dự án The Harbor Skyline tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng).

Theo đại diện chủ đầu tư, Hải Phòng là bước tiếp theo trong hành trình mở rộng của MIK Group. Là một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, thành phố Cảng có thế mạnh về công nghiệp, cảng biển và logistics.

Những năm gần đây, hạ tầng giao thông và các khu vực đô thị cũng được đầu tư mở rộng, kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng sống và những tiện ích phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

The Harbor Skyline mang đến một mô hình quy mô hơn - thành phố cao tầng trên đảo với nhà ở, cảnh quan, tiện ích và các khu vực sinh hoạt cộng đồng được quy hoạch đồng bộ.

Tại Hải Phòng, đảo Vũ Yên có lợi thế về vị trí, quỹ đất và cảnh quan sông nước, tạo điều kiện phát triển những khu đô thị quy mô lớn. MIK Group lựa chọn địa điểm này để phát triển mô hình thành phố cao tầng The Harbor Skyline lấy cảm hứng từ những đô thị cảng quốc tế như Yokohama (Nhật Bản), Harbour City (Hong Kong) và One Sydney Harbour (Australia), đồng thời chắt lọc những yếu tố phù hợp với bản sắc của thành phố Cảng.

Thực tế, phần lớn các dự án nhà ở cao tầng tại Hải Phòng hiện nay được phát triển theo mô hình chung cư riêng lẻ, hệ tiện ích chủ yếu phục vụ cư dân trong từng tòa nhà hoặc phạm vi dự án.

The Harbor Skyline mang đến một mô hình quy mô hơn - thành phố cao tầng trên đảo với nhà ở, cảnh quan, tiện ích và các khu vực sinh hoạt cộng đồng được quy hoạch đồng bộ. Mô hình này mở ra trải nghiệm sống mới cho người dân đất Cảng với hệ tiện ích đa dạng và không gian sinh hoạt rộng mở hơn.

Dự án phát triển nhiều loại hình căn hộ từ studio, 1 phòng ngủ +, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến duplex và penthouse, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mặt bằng căn hộ được nghiên cứu kỹ lưỡng, chú trọng cách bố trí các khu vực chức năng, tối ưu công năng sử dụng và khả năng đón ánh sáng tự nhiên.

Chủ đầu tư thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Hệ tiện ích nội khu kết hợp cảnh quan xanh và các khu sinh hoạt chung, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, vui chơi và kết nối cộng đồng. Cư dân cũng có thể tiếp cận hệ thống tiện ích của khu đô thị Royal Island, mở rộng lựa chọn trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Với lợi thế được bao bọc bởi sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng, The Harbor Skyline khai thác cảnh quan mặt nước và không gian xanh của đảo Vũ Yên. MIK Group cũng chú trọng đưa tinh thần đất Cảng cởi mở, phóng khoáng, hình thành từ lịch sử giao thương và đời sống gắn bó với sông nước, biển cả, vào không gian sống của dự án.

Ông Nguyễn Dũng Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh BĐS MIK Home.

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Dũng Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh BĐS MIK Home - cho biết: “Khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian sống, hệ thống tiện ích và những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày.

Với The Harbor Skyline, chúng tôi mong muốn mang đến một không gian sống hiện đại, phóng khoáng, nơi cư dân được tận hưởng hệ tiện ích đa dạng và hình thành một cộng đồng gắn kết. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới tại đảo Vũ Yên”.

The Harbor Skyline đánh dấu lần đầu MIK Group đưa I Series đến Hải Phòng, tiếp nối quá trình mở rộng dòng căn hộ này tại các thị trường trọng điểm. Với mô hình thành phố cao tầng trên đảo và hệ tiện ích được quy hoạch trong một tổng thể, dự án góp thêm một lựa chọn nhà ở cao cấp, đồng thời mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho thị trường Hải Phòng.