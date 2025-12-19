Hải Phòng khởi công 3 nút giao hơn 2.300 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 19/12, tại phường Lê Chân và phường An Biên, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

Dự án này nằm trong số 13 công trình, dự án tại TP Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư, là công trình giao thông cấp I.

Dự án bao gồm 3 nút giao với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, bao gồm: Nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong, nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

Trong đó, nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp có mức đầu tư hơn 775 tỷ đồng, xây dựng nút giao tầng 1 dạng đảo xuyến bán kính 30m kết hợp hầm chui theo hướng Bùi Viện có tổng chiều dài 485m. Hầm kín dài 125m, chiều rộng 27,7m, 6 làn xe và hầm hở hai bên dài 360m. Đường Võ Nguyên Giáp cơ bản giữ nguyên hiện trạng.

Nút giao Lê Hồng Phong – Nguyễn Trãi có mức đầu tư gần 853 tỷ đồng, được cải tạo thành nút giao khác mức tại ngã 6 đường Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong với hầm chui trực thông. Đồng thời, mở rộng mặt đường 2 bên hầm và tổ chức giao thông cùng mức dạng đảo xuyến đường kính 40m. Xây dựng hầm chui trực thông hướng Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong có tổng chiều dài hầm khoảng 440m, 6 làn xe.

Tại nút Bùi Viện – Lê Hồng Phong, dự án có mức đầu tư hơn 707 tỷ đồng, xây dựng nút giao thông tầng 1 theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo 30m. Hầm chui theo hướng đường Bùi Viện có tổng chiều dài 485m. Trong đó, hầm kín dài 125m, 6 làn xe. Hầm hở hai bên có chiều dài 360m, giữ nguyên hiện trạng đường Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến.

Dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực các phường An Biên, Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, Gia Viên theo quy hoạch được phê duyệt. Đồng thời, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi đi qua các nút giao Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, Lê Hồng Phong - Bùi Viện và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

Ba nút giao trọng điểm này của TP Hải Phòng sẽ góp phần giảm tải lưu lượng xe trên tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua nội thành và các tuyến đường khác; tạo điểm nhấn kiến trúc trong không gian đô thị; góp phần xây dựng TP Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc gia, đô thị thông minh, hiện đại.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, các công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động; tổ chức thi công khoa học, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân và hoạt động doanh nghiệp.

Các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời để dự án triển khai thuận lợi.

Một góc nút giao đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành một số công trình thuộc Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (phường An Dương, Hải Phòng). Đây là 1 trong 2 điểm cầu trực tuyến với Trung ương.

Dự án do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư, trị giá 1.600 tỷ đồng, diện tích hơn 31.300m², gồm 2.538 căn hộ thuộc 10 tòa.

Việc khánh thành 7 tòa nhà trong giai đoạn này nâng tổng số căn hộ hoàn thành lên 1.770 căn, sẵn sàng bàn giao, góp phần ổn định đời sống cho người lao động, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động tại thành phố Hải Phòng.

Ngoài 2 điểm cầu trực tuyến Trung ương, 9 điểm cầu đồng loạt khởi công 9 công trình, dự án trọng điểm được UBND TP Hải Phòng tổ chức trong ngày 19/12 bao gồm: 1. Tổ hợp thương mại – căn hộ 41 tầng Bắc sông Cấm do Công ty CP Phát triển BĐS Dragon làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 41 tầng, diện tích sàn khoảng 122.444m², tổng vốn 7.515 tỷ đồng, kỳ vọng tạo điểm nhấn đô thị mới của thành phố. 2. Hạ tầng kết nối các ga tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tổng vốn 2.297 tỷ đồng. Dự án quan trọng quốc gia, tạo động lực phát triển không gian kinh tế – giao thông vùng. 3. Trung tâm logistics, cảng và kho xăng dầu Đức Dương – Hải Phòng với quy mô 37,17ha, tổng vốn gần 1.989 tỷ đồng. Dự án góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm logistics vùng đồng bằng sông Hồng. 4. Khu nhà ở ngõ 226 Lê Lai (Ngô Quyền) có quy mô 13,62ha, gồm nhà ở thương mại, chung cư 41 tầng và nhà ở xã hội. Dự án có tổng vốn 5.234 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm. 5. Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên với diện tích gần 150ha, vốn đầu tư hơn 2.112 tỷ đồng. Vị trí kết nối thuận lợi các trục giao thông huyết mạch Hà Nội – Hải Phòng – Bắc Ninh. 6. Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương sẽ xây mới 3 khối nhà 7 tầng, tổng vốn 736,8 tỷ đồng. Dự án nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm quá tải và chuyển tuyến. 7. Cụm công nghiệp An Thọ có quy mô gần 50ha, vốn 479,5 tỷ đồng. Cụm công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Nam Hải Phòng, gắn với trục ven biển và logistics. 8. Cụm công nghiệp An Phụ với diện tích khoảng 47,4ha, tổng vốn gần 695,4 tỷ đồng, giữ vị trí chiến lược kết nối cảng biển – đường bộ – hàng không. 9. Cụm công nghiệp Dũng Tiến – Giang Biên có quy mô gần 50ha, vốn hơn 790,4 tỷ đồng, hướng tới thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.