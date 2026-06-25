Hà Nội: Việc cụ bà 97 tuổi phải đến phường làm thủ tục là 'rất đáng tiếc'

(VTC News) -

Nội dung này được ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội trả lời tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội về vụ việc cán bộ yêu cầu cụ bà gần 100 tuổi đến trụ sở làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu.

Theo ông Thiết, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian cho doanh nghiệp, Nhân dân.

"Sự việc xảy ra tại điểm phục vụ hành chính công của phường Ngọc Hà khi thực hiện các thủ tục hành chính đối với cán bộ tiền khởi nghĩa, 80 năm tuổi Đảng là sự việc rất đáng tiếc", Chánh Văn phòng UBND TP nói.

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, trả lời tại cuộc họp báo.

Ngay sau đó, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố. Đảng ủy UBND thành phố có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các đơn vị phải quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong hệ thống về trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định văn hóa công vụ.

Theo ông Thiết, đây cũng là dịp để nhìn nhận lại hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cũng như trách nhiệm trong việc phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, ông Thiết cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

"Các cơ quan của thành phố sẽ tiếp tục có những thông tin chính thức khi sự việc được xác minh và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan", ông Thiết cho hay.

Tối 22/6, mạng xã hội xôn xao với nội dung một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo nội dung chia sẻ, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H. đến Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là cụ N.T.T.H. (SN 1929) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Cụ bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng và hiện đã gần 100 tuổi.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực thuộc Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt.

Ông H. cho biết đã trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin. Ông đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: Bà tỉnh không? Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp.

Sau đó, nữ cán bộ cho biết trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. "Vì vậy, tôi đã mời chị đến nhà tôi cách phường có 200m, nhưng bị từ chối. Đồng thời, nữ cán bộ còn yêu cầu mời cả hai con ruột của cụ phải lên phường để làm thủ tục", ông H. bức xúc.