Ông Phan Văn Phúc làm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội

Ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội.

Theo đó, ông Phan Văn Phúc (sinh năm 1975, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Phúc bày tỏ vinh dự và trách nhiệm khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định đây là trọng trách lớn, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện.

Tân Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết sẽ kế thừa những kết quả đã đạt được, cùng tập thể tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ông Phan Văn Phúc khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại của Thủ đô.