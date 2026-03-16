Cận cảnh dự án hơn 920 tỷ đồng chống ngập cho loạt khu đô thị phía Bắc Hà Nội

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực phía Bắc Hà Nội được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 9/2/2026, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng.

Công trình được triển khai theo hình thức khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng úng ngập tại nhiều khu đô thị như Resco, Ecohome, khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra… đồng thời cải thiện dòng chảy của sông Tô Lịch.

Theo thiết kế, dự án không chỉ bổ sung nguồn nước ổn định cho sông Tô Lịch từ sông Hồng mà còn hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và hệ thống sông Tô Lịch.

Một trong những hạng mục quan trọng của dự án là trạm bơm Thụy Phương với lưu lượng 5m³/s. Trạm bơm có nhiệm vụ bơm nước bổ cập vào sông, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lớn.

Cùng với đó, tuyến kênh Thụy Phương dài khoảng 3.598m, kéo dài từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng, sẽ được cải tạo.

Từ đường Phạm Văn Đồng đến đầu nguồn sông Tô Lịch, dự án xây dựng tuyến cống ngầm dài khoảng 3.969m, đi dọc theo các tuyến đường Hoàng Minh Thảo và Võ Chí Công, kết nối tới cống Hoàng Quốc Việt để dẫn nước bổ cập cho sông. Hệ thống cống hộp được thiết kế với kích thước 3x3m.

Những ngày này, dọc tuyến kênh từ khu vực trạm bơm Thụy Phương tới các trục đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công, nhiều mũi thi công đang hoạt động liên tục.

Tại công trường, các hạng mục như đóng cừ thép, đào đất lòng kênh, thi công dầm đáy...được triển khai song song để đẩy nhanh tiến độ.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án, đoạn kênh từ Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng hiện đang triển khai nhiều tổ thi công cùng lúc. Các công đoạn đều được thực hiện đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ của dự án.

Bên cạnh việc thi công, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đang được các đơn vị triển khai để tạo điều kiện cho nhà thầu có đủ mặt bằng thi công. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thi công được yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ông Trần Văn Khánh (65 tuổi, phường Đông Ngạc) cho biết khu vực này nhiều năm nay thường xuyên xảy ra tình trạng ngập khi mưa lớn. “Mỗi trận mưa to là nước rút rất chậm, có thời điểm ngập sâu khiến việc đi lại khó khăn. Người dân mong công trình hoàn thành sớm để hệ thống thoát nước được cải thiện”, ông Khánh nói.

Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập của dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Đến ngày 30/6/2026, các đơn vị sẽ hoàn thiện cảnh quan tuyến kênh, hoàn trả mặt đường Hoàng Minh Thảo và hoàn thành tuyến cống hộp dọc đường Võ Chí Công để chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giảm tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và nhiều khu dân cư lân cận.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.