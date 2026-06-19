Hà Nội giữ phương án xây trường THPT tại khu đất Nhà máy bia Hà Nội

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo cử tri phường Ngọc Hà, trên địa bàn phường hiện không có trường THPT. Trong khi đó, hàng nghìn học sinh sau tốt nghiệp THCS phải vất vả đi học xa hoặc học nhờ tại các địa bàn khác. Điều này gây áp lực lớn thi cử, về giao thông, an toàn và chi phí cho nhân dân, là nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.

Trước thực tế trên, cử tri đề nghị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc quỹ đất chuyển đổi để ưu tiên cho giáo dục.

"Kiên quyết không để tấc đất tấc vàng ưu tiên cho thương mại khi hạ tầng giáo dục địa phương đang thiếu hụt trầm trọng. Đưa dự án Trường THPT Ngọc Hà vào danh mục trọng điểm, sớm phê duyệt chủ trương và bố trí ngân sách để triển khai thực hiện ngay. Đề nghị thành phố quan tâm xem xét có thể xây dựng trường THPT tại khu vực Nhà máy bia Hà Nội", cử tri đề nghị.

Trụ sở Nhà máy bia Hà Nội.

Trả lời ý kiến nghị cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết theo quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2.000 được duyệt, tại khu đất số 183 phố Hoàng Hoa Thám (Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đang được giao sử dụng, thuộc đối tượng phải di dời).

Sau di dời, thành phố xác định khu vực trên có định hướng quy hoạch chức năng sử dụng đất để bố trí trường THPT (quy mô diện tích khoảng 9.600m²).

Cũng theo UBND TP Hà Nội, tại khu đất trên, thành phố đã có công văn số 6929 về việc triển khai đề án xây dựng, hình thành điểm đến du lịch Bảo tàng Bia Hà Nội tại khu đất số 183 phố Hoàng Hoa Thám.

Trong đó, chỉ đạo Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đẩy nhanh nghiên cứu xây dựng nội dung đề án xây dựng, hình thành điểm đến du lịch Bảo tàng Bia Hà Nội.

Đồng thời thống nhất quan điểm giữ lại phương án triển khai xây dựng trường THPT tại khu đất trên.

Ngoài ra Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án vi chỉnh quy mô và vị trí đối với khu đất xây dựng trường THPT đảm bảo phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đề án và dự án đầu tư xây dựng trường THPT tại khu đất, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Ngọc Hà khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 6929.

Đồng thời tổ chức triển khai nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất theo thẩm quyền (nếu cần).

"Thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch… để lập dự án đầu tư xây dựng trường học cấp THPT tại khu đất, giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân phường Ngọc Hà", UBND TP Hà Nội chỉ đạo.