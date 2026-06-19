Cử tri kiến nghị Hà Nội sớm công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

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Đưa đường lối, chính sách đến gen Z: Báo chí chủ lực cần cách 'kể chuyện' mới Để đưa đường lối, chính sách đến người dân, nhất là giới trẻ, Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng, cơ quan báo chí chủ lực cần đổi mới để tạo ra những sản phẩm khác biệt.

Tắm sông, 3 người trong gia đình ở Lâm Đồng bị nước cuốn mất tích Một người đàn ông ở Lâm Đồng đưa con nhỏ cùng cháu của mình đến khu vực nước sâu tắm mát nhưng không may bị nước cuốn mất tích.