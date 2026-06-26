Hà Nội đón 'mưa vàng' đúng giờ cao điểm, nhiều tuyến phố ùn tắc

"Tôi đi làm đúng lúc mưa lớn nên mất nhiều thời gian hơn mọi ngày. Đường đông, xe nhích từng chút một, nhiều người phải đi lên vỉa hè mới có thể di chuyển. Sau mấy ngày nắng nóng gay gắt, cơn mưa này giúp không khí mát mẻ hơn hẳn", anh Hoàng Nam (trú phường Thanh Xuân) cho biết.