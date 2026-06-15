Hà Nội đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây

(VTC News) -

Ngày 15/6, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và xây dựng tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất và lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt.

Theo quy hoạch, tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 567,75 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây được giữ nguyên hiện trạng với 520,9 ha. Phần diện tích đất khoảng 46,85 ha, bao gồm cả các hồ nhỏ trong khu vực.

Một đoạn ven Hồ Tây.

Về hạng mục chính, tuyến đường ven Hồ Tây sẽ được cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5km. Một số đoạn tuyến được nghiên cứu mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21 m; các đoạn còn lại sẽ được xem xét mở rộng phù hợp với quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế.

Theo phương án đề xuất, việc mở rộng tuyến đường không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu. Phần mở rộng sẽ được xây dựng theo hình thức cầu cạn vươn ra mặt hồ, với kết cấu dạng ban công nhằm bảo đảm không làm thay đổi diện tích mặt nước Hồ Tây.

Các không gian quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền Hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ, công trình bảo vệ môi trường... được bố trí bảo đảm phù hợp quy hoạch.

Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng.