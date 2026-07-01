Hà Nội dẫn đầu về số điểm 10 môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Hà Nội dẫn đầu cả nước cả về điểm trung bình môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với điểm trung bình 5,549, Hà Nội xếp trên Tuyên Quang và TP.HCM.

Đồng thời, Hà Nội cũng có 118 bài thi đạt điểm 10 môn tiếng Anh cao nhất nước; TP.HCM đứng thứ hai với 88 bài thi. Kết quả cho thấy các đô thị lớn tiếp tục giữ lợi thế về chất lượng điểm thi và số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh

Năm nay, hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT với 2 bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, đồng thời chọn một trong hai bài thi tự chọn từ các môn còn lại.

Điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 50% trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, còn lại là học bạ với trọng số khác nhau trong ba năm.

Quy định trên nằm trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) gồm tổng điểm 4 môn thí sinh dự thi, điểm trung bình (ĐTB) năm học lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích.