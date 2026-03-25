TP.HCM chốt lịch thi lớp 10 năm 2026

Nội dung trên nằm trong kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 ở TP.HCM vừa được UBND Thành phố thông qua.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026 - 2027 theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển.

Trong đó, xét tuyển áp dụng với Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An với học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025 - 2026.

Với Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo, là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong thuộc Đặc khu Côn Đảo trong năm học 2025 - 2026.

Với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú: tuyển sinh học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025 - 2026 hoặc học sinh thuộc đối tượng theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ GD&ĐT ban hành.

Phương thức thi tuyển thực hiện cho học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 thuộc địa bàn TP.HCM trong độ tuổi quy định và có nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT công lập.

Kỳ thi sẽ gồm 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng học sinh thi vào lớp 10 chuyên và tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên và tích hợp.

Trong đó Văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút; môn chuyên, tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.

Điểm mỗi bài thi tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25; cả 3 môn đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện bắt buộc để trúng tuyển là thí sinh phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng có quyết định tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, THPT chuyên Hùng Vương (KV2), THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3)).

Giai đoạn 2 là giai đoạn tuyển sinh bổ sung. Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường trung học phổ thông, Sở GD&ĐT tạo có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Trường THCS có trách nhiệm tư vấn để học sinh lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình. Hệ thống tuyển sinh của Thành phố hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại theo VNeID đến từng nguyện vọng đăng ký và đưa ra cảnh báo phù hợp.

Trường hợp khoảng cách vượt mức quy định, trường THCS có trách nhiệm làm việc trực tiếp với phụ huynh học sinh (lập biên bản đính kèm hồ sơ) để tư vấn và thông báo rõ quy định không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển; học sinh và phụ huynh có trách nhiệm cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nguyện vọng và chịu trách nhiệm với quyết định lựa chọn của mình.

Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH - THCS - THPT Nam Sài Gòn, Sở GD&ĐT căn cứ vào đề xuất của Trường TH - THCS - THPT Nam Sài Gòn xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 với phương án phân bổ chỉ tiêu hợp lý.

Cụ thể, 70% chỉ tiêu tuyển sinh dành cho học sinh tại chỗ (đang theo học tại Trường TH - THCS - THPT Nam Sài Gòn để học liên cấp) và 30% chỉ tiêu dành cho tuyển sinh từ các trường THCS khác trên địa bàn thành phố, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu học tập liên cấp của học sinh và yêu cầu duy trì, nâng cao chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo của nhà trường.