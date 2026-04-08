Giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ chiều nay

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng RON95 giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 26.536 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 giảm 691 đồng/lít, không cao hơn 24.737 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít, không cao hơn 42.841 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg, không cao hơn 24.271 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, từ 24h ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Giá xăng, dầu giảm từ 15h30 chiều nay 8/4.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Trong khi đó, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran; Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 8/4 và kỳ điều hành ngày 3/4 là: 140,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 4,460 USD/thùng); 149,050 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,690 USD/thùng); 249,505 USD/thùng dầu diesel (giảm 42,315 USD/thùng); 730,700 USD/tấn dầu mazut (giảm 11,330 USD/tấn).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 8/4 như sau:

Về giá xăng: Singapore: 70.328 đồng/lít; Thái Lan: 35.494 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.380 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 50.928 đồng/lít; Trung Quốc: 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 26.536 đồng/lít.

Về giá dầu: Singapore: 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 40.817 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 54.044 đồng/lít; Lào: 63.180 đồng/lít; Trung Quốc: 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 42.841 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.