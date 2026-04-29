Giá xăng dầu hôm nay 29/4: Tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay đồng loạt tăng do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông, bất chấp tin tức về việc UAE rời OPEC.

UAE, nhà sản xuất lớn thứ tư trong OPEC+, cho biết sẽ rời nhóm từ ngày 1/5. Thông báo đột ngột của UAE được đưa ra trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh nhiều tuần qua trở thành mục tiêu các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz cũng khiến năng lực xuất khẩu dầu của UAE bị hạn chế nghiêm trọng, đe dọa nền tảng kinh tế của nước này.

“Trong điều kiện bình thường, đây sẽ là tin rất tiêu cực đối với thị trường dầu và có thể kích hoạt một đợt bán tháo đáng kể. Nhưng khi eo biển Hormuz gần như bị đóng băng, nguồn cung đó không có đường ra thị trường…vì vậy giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng dần”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến sự, trong khi các nguồn tin Iran tiết lộ đề xuất này không đề cập đến vấn đề chương trình hạt nhân cho đến khi các hành động thù địch chấm dứt và tranh chấp vận tải ở vùng Vịnh được giải quyết.

Sự không hài lòng của Tổng thống Donald Trump khiến các cuộc đàm phán rơi vào thế bế tắc, với việc Iran chặn luồng vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Với việc các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ và chưa có lộ trình rõ ràng để mở lại eo biển Hormuz, các nhà giao dịch đang tính đến khả năng gián đoạn kéo dài đối với một tuyến huyết mạch vận chuyển toàn cầu.

Theo dữ liệu của Vortexa, lượng dầu thô lưu trữ trên các tàu chở dầu neo đậu ít nhất 7 ngày trên toàn cầu đã tăng lên 153,11 triệu thùng tính đến ngày 24/4, mức cao nhất kể từ tháng 1/2026 và tăng 25% so với 122,60 triệu thùng vào ngày 17/4.

Ngân hàng Thế giới cho biết giá năng lượng toàn cầu có thể tăng 24% vào năm 2026, lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga với Ukraine, ngay cả khi các gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông có thể dịu bớt từ tháng 5. Rủi ro được đánh giá nghiêng hẳn về phía giá tăng, mặc dù kịch bản cơ sở giả định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi vào tháng 10.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ trích quỹ ở mức 400 đồng/lít,kg đối với dầu diesel và dầu mazut.