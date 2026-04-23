Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng, trong đó dầu Brent vượt mốc 101 USD/thùng khi tiến trình đàm phán tại Pakistan có nguy cơ đổ vỡ, Iran thông báo sẽ không tham gia vòng đối thoại thứ 2 với Mỹ, trong khi Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh này hết hạn, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp tục để chấm dứt một cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Mặc dù vậy, Mỹ không thay đổi trong việc duy trì phong tỏa đường biển đối với hoạt động thương mại của Iran, điều mà Teheran coi là hành động gây chiến tranh.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Tiến trình đàm phán tại Islamabad (Pakistan) đang đối mặt nguy cơ đổ vỡ khi Iran thông báo sẽ không tham gia vòng đối thoại thứ hai với Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã hủy chuyến đi dự kiến tới đây.

Cả hai bên đều phát tín hiệu sẵn sàng tái triển khai các động thái quân sự nếu đàm phán không đạt tiến triển, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát và leo thang đẩy giá dầu tăng cao.

Nguồn cung bị thắt chặt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gần như bị đình trệ. Dữ liệu vận tải cho thấy chỉ có 3 tàu đi qua khu vực này trong vòng 24 giờ qua.

Ông Saad Rahim, chuyên gia kinh tế trưởng của Tập đoàn Trafigura nhận định tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng hóa Toàn cầu FT: "Thị trường đã mất đi một tỷ thùng dầu ngay cả khi vấn đề được giải quyết vào ngày mai. Nếu tình trạng này kéo dài thêm một tháng, con số thiệt hại sẽ lên tới 1,5 tỷ thùng".

Cuộc chiến tại Iran đang tạo ra tác động rõ rệt đối với các nền kinh tế lớn.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang lên phương án hướng dẫn các hãng hàng không đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu bay. Tại Đức, tâm lý nhà đầu tư đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua khi các doanh nghiệp bắt đầu thấm đòn từ hệ lụy kinh tế của cuộc chiến. Còn tại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 3 tăng mạnh hơn dự kiến, chủ yếu do giá xăng dầu tăng vọt đẩy doanh thu tại các trạm dịch vụ lên mức kỷ lục.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 16h ngày 21/4, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định giảm giá tất cả các sản phẩm xăng dầu bán lẻ.

Cụ thế, giá xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 719 đồng/lít, không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 3.185 đồng/lít, xuống mức 27.856 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, xuống 19.631 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) ở mức như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít, xăng không chì là 400 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut cùng 600 đồng/lít,kg.

Đồng thời không chi quỹ bình ổn với tất cả các mặt hàng.