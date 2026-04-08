Giả vờ độc thân tham gia show hẹn hò giấu mặt, không ngờ gặp đúng vợ mình

Các sự kiện mai mối được tổ chức rất nhiều ở Trung Quốc những năm gần đây, thường có một người dẫn chương trình đóng vai trò bà mối, thúc đẩy, tạo điều kiện cho sự tương tác giữa người đàn ông và phụ nữ độc thân trên sân khấu để họ tìm hiểu nhau và tăng cơ hội kết duyên.

Người đàn ông đi hẹn hò giấu mặt nhưng bị vợ phát hiện, dẫn đến xung đột trên sân khấu. (Ảnh: Xinmin Evening News)

Theo Nanguo Morning Post và Shanghai Morning Post, trong một sự kiện mai mối được tổ chức theo hình thức giấu mặt tại An Huy, Trung Quốc mới đây, người đàn ông giới thiệu với người phụ nữ cùng đứng trên sân khấu rằng mình 51 tuổi, đã ly hôn nhiều năm, có một con trai và một con gái; rằng từng phát triển sự nghiệp ở Thượng Hải và đến đây mong tìm bạn đời mới.

Tình huống ngoài kịch bản bất ngờ xảy ra sau đó, một người phụ nữ đột nhiên bước lên từ phía khán giả, tuyên bố rằng người đàn ông trên sân khấu không còn độc thân và chính cô là vợ của anh ta. Người đàn ông đáp lại: "Tôi không muốn cô ấy" và "Tôi không kết hôn với cô ấy", gây ra sự náo loạn trong khán giả. MC ngay lập tức khiển trách anh ta vì hành vi của mình.

Người đàn ông này tự nhận mình độc thân và lên sân khấu tham gia buổi hẹn hò giấu mặt, nhưng sau đó danh tính của anh ta được tiết lộ là giả.

Các nhân chứng cho biết khi người vợ xuất hiện, cuộc giằng co xảy ra, và cảnh sát được gọi đến. Những người có mặt cũng khẳng định sự kiện mai mối này luôn yêu cầu người tham gia ký vào bản khai xác nhận độc thân.

Trước đó, ban tổ chức cũng tuyên bố rằng để ngăn chặn những người không độc thân lên sân khấu tìm bạn đời, họ yêu cầu điền vào bản khai xác nhận tình trạng hôn nhân và cung cấp thông tin cá nhân.

Người vợ lập tức nhận ra chồng mình trên sân khấu và bóc mẽ anh ta. Cuộc xô xát xảy ra, thu hút sự chú ý.

Bầu không khí tại hiện trường lập tức thay đổi tình trạng hôn nhân của người đàn ông bị tiết lộ.

Sự việc trên làm dấy lên cuộc tranh luận về cơ chế xác minh danh tính. Nhân viên đơn vị tổ chức sự kiện mai mối đã xác nhận vụ việc xảy ra ngày 2/4 và cho biết người đàn ông liên quan đã được yêu cầu rời khỏi hiện trường.

Đoạn video ghi lại tình huống trên được lan truyền mạnh mẽ trên mạng cũng làm dấy lên lo ngại về công tác quản lý sự kiện và mức độ an toàn.