Trung Quốc rộ xu hướng hẹn hò mới, mê mẩn 'người tình thợ săn'

(VTC News) -

Một xu hướng hẹn hò mới đang trở thành tâm điểm tại Trung Quốc với sự lên ngôi của các đối tác được gọi là "người tình thợ săn". Thuật ngữ này không ám chỉ những người làm nghề săn bắn hay coi đối phương là "con mồi", mà mô tả những người luôn mang "chiến lợi phẩm" về cho người mình yêu.

Đó có thể là những món ăn nhẹ ngon miệng họ nhận được ở công ty, hay mua những món đồ xinh xắn tình cờ bắt gặp trên phố.

Theo chia sẻ của cộng đồng mạng Trung Quốc, giá trị của những món quà này không phải là điều cốt yếu. Đó có thể chỉ là một ly trà sữa chưa tới 3 USD (khoảng 80 nghìn đồng), hay thậm chí là một chiếc lá rụng có hình dáng độc đáo.

Nếu bạn trai hay cầm đồ công ty về cho bạn gái, thì anh ấy là kiểu mẫu "người tình thợ săn".

Điều quan trọng nằm ở sự quan tâm chân thành thể hiện qua cử chỉ tặng quà. Tuy nhiên, "người tình thợ săn" đúng nghĩa không tặng quà một cách hời hợt; họ luôn đặt tâm tư vào từng lựa chọn. Chẳng hạn, một ly trà sữa tuy rẻ tiền nhưng có thể là loại đang "cháy hàng" hoặc được mua từ một cửa hàng rất xa nhà.

Kiểu người yêu này thường rất tinh mắt và thấu hiểu nhu cầu thực tế của đối phương. Họ có thể nhận ra bạn thường xuyên phải làm tăng ca và bất ngờ mua tặng một chiếc gối tựa lưng.

Một nữ họa sĩ truyện tranh từng chia sẻ trên mạng rằng bạn trai "thợ săn" của cô luôn để dành những món đồ ăn vặt được công ty phát cho mình để mang về cho bạn gái. Thậm chí, nhiều phụ nữ còn hào hứng khoe những món quà giản đơn nhưng ấm áp như hai quả anh đào hay hai con tôm được gói mang về từ một bữa tiệc tối của công ty.

Những hình mẫu ngọt ngào này vốn luôn được ưa chuộng tại Trung Quốc. Trước đây, khái niệm "nuan nan" (ấm nam) cũng dùng để chỉ những người đàn ông chu đáo, chịu ảnh hưởng từ các bộ phim truyền hình thần tượng châu Á.

Những hình mẫu tiêu biểu có thể kể đến Gwan-sik trong bộ phim Hàn Quốc đình đám năm 2025 - "When Life Gives You Tangerines", hay Lý Đại Nhân trong bộ phim kinh điển Có lẽ anh không thể yêu em (năm 2011).

Tuy nhiên, một số ý kiến trong cộng đồng cho rằng từ "nuan nan" mang tính định kiến, vì nó ngầm định phụ nữ mặc nhiên phải ấm áp và cẩn thận, trong khi nam giới có phẩm chất tương tự lại được coi là của hiếm.

So với sự ấm áp có phần mơ hồ của "nuan nan", "người tình thợ săn" được đánh giá là thực tế hơn hẳn. Một quan sát viên mạng xã hội nhận định rằng việc trao đi những giá trị hữu hình sẽ thiết thực hơn là nói lời yêu cả trăm lần.

Dưới góc độ khoa học, các chuyên gia tâm lý cho rằng cử chỉ tặng quà là biểu hiện rõ ràng của tình yêu – một yếu tố then chốt trong một mối quan hệ lành mạnh.

Xie Shize, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành thần kinh học tại Đại học Chiết Giang, cho biết mã di truyền của con người khiến chúng ta cảm thấy an tâm hơn khi ở bên những "người tình thợ săn". Những đối tác sẵn lòng dành thời gian và chia sẻ nguồn lực gia đình sẽ gây dựng niềm tin tốt hơn.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, việc chia sẻ thức ăn còn được coi là cách bày tỏ tình cảm đầy yêu thương. Nhiều phụ nữ khẳng định họ ưu tiên chọn kiểu người yêu này vì đó là minh chứng cho việc đối phương sẵn sàng trao đi tất cả những gì mình có.

Ngược lại, những người không muốn chia sẻ ngay cả những điều nhỏ nhất thường bị xem là ích kỷ và không đáng tin cậy. Nhiều người dùng mạng không giấu nổi sự ngưỡng mộ dưới các bài đăng khoe người yêu, đồng thời thừa nhận rằng rất khó để tìm được một người bạn đời như vậy.

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh thị trường hôn nhân tại Trung Quốc đang có nhiều biến động. Tính đến năm 2024, quốc gia này có khoảng 240 triệu người độc thân, chiếm 17% tổng dân số.

Số lượng đăng ký kết hôn trong năm 2024 chỉ đạt 6,1 triệu cặp đôi, giảm 20,5% so với năm trước đó và giảm hơn một nửa so với mức đỉnh 13,5 triệu cặp vào năm 2013.

Theo nghiên cứu mới đây, việc đặt ra tiêu chuẩn cao cho bạn đời, cùng với áp lực công việc và cuộc sống, là những lý do chính khiến giới trẻ Trung Quốc hiện nay lựa chọn cuộc sống độc thân.