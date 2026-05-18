Giá sầu riêng Ri6 bật tăng trở lại

Cụ thể, khoảng 3 - 4 ngày trở lại đây, thị trường sầu riêng bắt đầu sôi động hơn, đặc biệt là dòng Ri6. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết giá thu mua đã tăng đáng kể so với tuần trước.

Cụ thể, sầu riêng Ri6 loại A hiện được thu mua khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg đối với hàng đẹp, loại B khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg, thấp hơn loại A khoảng 15 giá. Trong khi đó, hàng loại C hiện rất khó tiêu thụ, gần như không có thương lượng.

Đối với hình thức mua xô tại vườn, giá Ri6 dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng/kg so với tuần trước. Trước đó, giá Ri6 mua xô chỉ quanh mức 25.000 - 30.000 đồng/kg, mức thấp khiến nhiều nhà vườn thua lỗ.

Giá sầu riêng Ri6 tại nhiều địa phương đã tăng trở lại.

Không chỉ Ri6, giá sầu riêng Monthong (Thái) cũng duy trì ở mức cao. Theo ông Lợi, Monthong loại A hiện khoảng 85.000 đồng/kg, loại B khoảng 65.000 đồng/kg.

Một số kho thu mua ngày 18/5 cũng báo giá tăng trở lại. Trong đó, sầu riêng Thái loại A dao động khoảng 78.000 - 80.000 đồng/kg, loại B khoảng 58.000 đồng/kg . Trong khi đó, Ri6 loại A khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg, loại B khoảng 33.000 - 35.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp và thương lái, đà tăng giá hiện nay chủ yếu đến từ việc hoạt động thông quan sang Trung Quốc thuận lợi hơn sau khi các phòng kiểm nghiệm đẩy nhanh tiến độ xử lý mẫu.

Ông Võ Tấn Lợi cho biết trong những ngày gần đây, lượng hàng xuất sang Trung Quốc đã nhiều hơn do thời gian trả kết quả kiểm nghiệm được rút ngắn. Việc thông quan diễn ra nhanh hơn giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng hàng hóa, giảm áp lực tồn kho cho doanh nghiệp và thương lái.

“Sau chỉ đạo và làm việc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các phòng test nhận mẫu nhiều hơn, tốc độ kiểm nghiệm cũng nhanh hơn nên việc xuất khẩu thuận lợi hơn trước”, ông Lợi nói.

Trước đó, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm từng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Hàng hóa phải chờ đợi kéo dài để hoàn tất các thủ tục kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.

Trong văn bản chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực thời gian qua gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, thương lái tăng thu mua sầu riêng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc khi tình trạng ùn ứ tại phòng kiểm nghiệm dần được tháo gỡ.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đối với các cơ sở kiểm nghiệm, Bộ yêu cầu tăng cường năng lực, nhân lực và trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

“Có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định”, văn bản của Bộ nêu rõ.

Ngoài ra, các cơ sở kiểm nghiệm được yêu cầu bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ nếu cần thiết nhằm rút ngắn thời gian kiểm nghiệm nhưng vẫn phải bảo đảm tính chính xác và đúng quy định.

Bộ cũng yêu cầu công khai, minh bạch quy trình, thời gian và chi phí kiểm nghiệm, không để phát sinh tiêu cực hay tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Trong khi thị trường đang dần khởi sắc, nguồn cung sầu riêng tại miền Tây lại bước vào giai đoạn cuối vụ. Theo ông Võ Tấn Lợi, khu vực ĐBSCL hiện chỉ còn một lượng nhỏ sầu riêng Monthong, dự kiến đến hết tháng 5 sẽ chính thức kết thúc vụ thu hoạch.

Khi miền Tây gần hết vụ, thị trường đang chuyển hướng mạnh sang khu vực miền Đông như Bình Phước, Đồng Nai. Tuy nhiên, khu vực này đang gặp bất lợi do mưa nhiều, khiến một số vườn xuất hiện tình trạng sầu riêng bị sượng nước, chất lượng cơm không ổn định.

Dù vậy, nhiều nhà vườn kỳ vọng việc khơi thông khâu kiểm nghiệm và xuất khẩu sẽ giúp thị trường sầu riêng ổn định hơn trong thời gian tới, tránh lặp lại cảnh giá lao dốc như thời gian vừa qua.