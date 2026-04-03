Giả nam giới trên Facebook, lừa hơn 1,1 tỷ đồng của 'tình nhân'

Ngày 2/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam với Cao Thị Hạnh (sinh năm 1982, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian sinh sống tại Ninh Bình, Cao Thị Hạnh sử dụng tài khoản Facebook giả danh nam giới với tên “Trần Ngọc Hải” để làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và lòng tin với chị Trần Thị Q. (sinh năm 1981, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi chiếm được sự tin tưởng, Hạnh liên tục dựng lên nhiều kịch bản không có thật như cần tiền giải quyết công việc cá nhân, khó khăn tài chính đột xuất… để yêu cầu chị Q. chuyển tiền. Tin tưởng “người yêu” quen qua mạng, chị Q. nhiều lần chuyển tiền cho Hạnh, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Cao Thị Hạnh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Đáng chú ý, khi bị hại nhiều lần thúc giục hoàn trả, Hạnh chỉ chuyển lại 547 triệu đồng nhằm kéo dài thời gian, sau đó chặn toàn bộ liên lạc để né tránh trách nhiệm.

Theo cơ quan công an, đây là vụ lừa đảo xảy ra trên không gian mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý tình cảm để tạo dựng niềm tin, từ đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Hành vi của Cao Thị Hạnh không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho bị hại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là trong bối cảnh các vụ lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thiết lập các mối quan hệ trên không gian mạng, đặc biệt là những trường hợp chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng đã đề nghị vay mượn, chuyển tiền; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nhân thân, lai lịch của đối tượng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.