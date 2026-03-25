Dùng TikTok quảng cáo vay tiền, hai cô gái lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi sử dụng TikTok quảng cáo vay tiền để chiếm đoạt tài sản.

Hai người liên quan được xác định là Phạm Thị Hảo (29 tuổi) và Trần Huyền Trang (25 tuổi), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản TikTok đăng tải video quảng cáo vay tiền tín chấp với nội dung thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, lãi suất thấp nhằm thu hút người có nhu cầu vay.

Trần Huyền Trang và Phạm Thị Hảo sử dụng tài khoản TikTok quảng cáo vay tiền để chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CACC)

Nhóm này tự quay video, đăng tải lên mạng xã hội, sau đó hướng dẫn người có nhu cầu liên hệ qua Zalo để trao đổi. Để phục vụ hoạt động, nhóm này còn nhờ người khác đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền từ các nạn nhân.

Khi có người liên hệ vay, những tên này giả danh nhân viên tư vấn, thẩm định hồ sơ để tạo lòng tin. Tiếp đó, họ đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển tiền như phí hồ sơ, phí xử lý hoặc các khoản phát sinh khác.

Tài khoản của những kẻ liên quan cùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: CACC)

Đáng chú ý, nhóm này sử dụng thủ đoạn thông báo “lỗi chuyển khoản”, cho rằng người vay ghi sai nội dung giao dịch và yêu cầu chuyển lại tiền. Bằng cách này, nạn nhân bị dẫn dắt chuyển tiền nhiều lần. Khi người vay không còn khả năng tiếp tục chuyển tiền, những kẻ này hứa hoàn lại nhưng thực tế chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thông tin vay tiền trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho những người không rõ danh tính và không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ tổ chức cho vay.

Người dân nên lựa chọn các tổ chức tín dụng hợp pháp khi có nhu cầu vay vốn. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.